Найпопулярніший новий кримінальний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір

Якщо вихідні вже минули, а вам так і не вдалося розслабитися, варто обрати для перегляду мінісеріал із коротким хронометражем, але захопливим сюжетом. Саме таким є скандинавський нуар про маленьке містечко, маніяка і повернення до дитячих травм під назвою "Скляний купол".

Це шведський мінісеріал, який уже підкорив серця мільйонів глядачів в Україні та за її межами. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет.

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Про що мінісеріал "Скляний купол"

За сюжетом, маленька дівчинка Лейла опинилася в полоні під скляним куполом після того, як її викрали та утримували. Попри те, що злочинцем міг бути місцевий житель, його так і не знайшли. Лейла виросла й стала криміналісткою, але її минуле знову дало про себе знати, коли безслідно зникла інша молода дівчина – Алісія.

Та це ще не все. Здається, історія повторюється: між новою справою та подіями з минулого Лейли виявляється дивовижна схожість. Тепер саме Лейла, яка добре знає, через що може пройти Алісія, змушена розкрити правду. Вона – остання надія на те, що Алісія виживе.

"Скляний купол": дивіться онлайн трейлер серіалу

За словами глядачів, це захопливий і водночас моторошний серіал. Фінал вразив і був досить несподіваним.

Актриса, що зіграла головну героїню, неймовірно красива – її риси обличчя просто зачаровують. Тому годі вагатись, купляйте попкорн та влаштуйте собі вечір кіно.

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