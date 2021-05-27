Скоро побачимось, – Він Дізель записав відеозвернення для шанувальників "Форсажу"

B&H Film Distribution Company на своїй ютуб-сторінці опублікували відеозвернення від актора та продюсера франшизи "Форсаж" Віна Дізеля. Він запросив шанувальників в кінотеатри на прем’єру нової частини культової частини "Форсаж 9: Нестримна Сага". Прем'єра стрічки запланована на 17 червня 2021 року.

"Давно не бачились. Дороги трохи спорожніли. Місця, де ми збиралися, затихли. Позаду рік важких випробувань. Але попереду – новий день, сповнений надій. Уже понад сотню років існує місце, куди ми завжди йшли, щоб розважитись, щоб утекти, потрапити в інші світи. Це кіно. Настає та світла мить, коли світло гасне. Запускається проектор. І ми віримо", – Він Дізель зворушливо запросив глядачів у кіно.

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Далі в ролику показують шалені кадри з нової частини франшизи "Форсаж" й Він Дізель продовжує: "Порадіти. І знову почали вірити. Бо де ще бувають такі повороти, як не в кіно? Скоро побачимося".

Він Дізель запросив шанувальників в кіно на "Форсаж 9: Нестримна Сага" 2021: дивіться відео онлайн

Сюжет "Форсажу 9"

Домінік Торетто змушений вступити у протистояння зі своїм молодшим братом. Той влаштувався на роботу до ворога Торетто – Сайфер. Жінка вирішила скористатись родинними зв'язками свого найманця і наказала вбити Домініка. Вся команда "Форсажу" збереться, аби дати відсіч.

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Актори фільму "Форсаж 9"

Навіть з трейлера глядачів ошелешить акторський склад стрічки. У "Форсаж 9: Нестримна сага" зіграли топові актори Голлівуду:

Він Дізель – Домінік Торетто

Джон Сіна – Джейкоб Торетто

Мішель Родрігес – Лотті

Тайріз Гібсон – Роман Пірс

Джордана Брюстер – Міа Торетто

Шарліз Терон – Сайфер

Ludacris – Теж Паркер

Гелен Міррен – Магдалина Шоу та ін.

Окрім цього, 10-річний син Віна Дізеля також з'явиться у стрічці. Хлопчик зіграв молодого Домініка у фільмі "Форсаж 9: Нестримна сага".