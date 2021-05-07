Перший сезон "Спадщина Юпітера" вже на Netflix: про що картина

Якщо ви на вихідних не збираєтеся до кінотеатрів, то переглядайте найочікуванішу стрічку онлайн. Сьогодні, 7 травня, відбулася прем’єра супергеройського серіалу "Спадщина Юпітера". Про сюжет на акторів кінострічки читайте в матеріалі.

Сюжет серіалу "Спадщина Юпітера"

Кінострічка знята за однойменною серією коміксів, вперше опублікованих у 2013 році. Персонажі коміксів – супергерої, яких відносять до кількох поколінь. Деякі з них починали свою діяльність в 1930-і роки і мали на меті допомагати людям. Однак їхні нащадки не хочуть виправдовувати спадщину батьків, втім, їх турбує лише визнання.

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Тож у серіалі йдеться про конфлікт між батьками і дітьми, між групою супергероїв, які старіють, відомих як "Союз". Також стрічка розповідає про те, які вони використовували сили в 1932 році для поліпшення людства, зокрема їх лідера Шелдона Семпсона.

Також молоді супергерої задають собі питання – а яке їхнє місце у світі і чи потрібні вони йому.

Актори серіалу "Спадщина Юпітера"

Джош Дюамель ("Трансформери", "Одного разу в Римі", "Життя, як воно є");

Леслі Бібб ("Залізна людина", "Шопоголік", "Няня");

Бен Деніелс ("Корона", "Картковий будиночок").



Кадр з фільму "Спадщина Юпітера" / Фото Kinorium

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Netflix також показав новий постер до серіалу.



Постер до серіалу "Спадщина Юпітера" / Фото About Netflix

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