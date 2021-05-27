Леді Гага заспіває з Лізою Кудров: все, що відомо про спецепізод "Друзі: Возз'єднання"

Британський продюсер та режисер Бен Вінстон розкрив таємниці роботи над створенням возз'єднання "Друзів". Що шанувальники дізнаються та кого побачать у новому спеціальному епізоді "Друзі: Возз'єднання", прем'єра якого відбудеться 27 травня на HBO Max – детальніше читайте на Кіно 24.

Планам фільмування спецепізоду серіалу "Друзі" завадила пандемія COVID-19, адже епізод очікували відзняти ще у 2020 році. Як стверджує в інтерв'ю для Variety сам режисер та продюсер шоу Бен Вінстон, – він виграв час і перетворив час карантину в річний курс навчання спеціально для того, щоб нічого не пропустити зі світу "Друзів". Сам епізод знімали трохи більше двох днів, але це того вартувало, адже Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс-Аркет, Девід Швіммер, Меттью Перрі та Метт Леблан вперше за 17 років були усі разом.

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Що ми побачимо в спецепізоді "Друзі: Возз'єднання"

1. Леді Гага заспіває дуетом з Кудров авторську пісню персонажа Фібі Буффе – "Smelly Cat".

Для Variety режисер стверджує, що було декілька варіантів зірок, яких хотіли запросити, щоб виконати легендарну пісню із серіалу. Ми перебрали декілька імен, але погодилися, що Гага була б найкращим варіантом з них. За словами зірки, вона багато в чому асоціює та відчуває себе близькою з Фібі, повідомляє Вінстон.

2. Про своїх колишніх тільки згадають

Вінстон обмовився, що актори згадають багатьох запрошених зірок шоу, в тому числі колишнього чоловіка Еністон Бреда Пітта та Джулію Робертс, з якою Перрі зустрічався після епізоду у серіалі. Зірки, на жаль, не були запрошені для зйомок спецепізоду. Судячи з трейлера, в епізоді з'являться Том Селлек, який грав хлопця Моніки (Кортні Кокс-Аркет), Річарда, а також (Oh my God!) легендарна Меггі Вілер, яка виконувала роль епатажної подружки Чендлера Дженіс. Ми також побачимо і Різ Візерспун, яка виконувала роль сестри Рейчел – Джил Грін.

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3. Розкриють таємниці романів залаштунками: Дженніфер Еністон та Девід Швіммер були закохані

Для журналу People, Еністон та Швіммер розповіли, що закоханими були не тільки їх персонажі, Рейчел і Росс. Швіммер зізнався, що в першому сезоні був сильно закоханий в Дженніфер. Але підкреслив, що це було схоже на проходження двох кораблів один повз одного, тому що хтось із них завжди був у відносинах, і вони ніколи не перетинали цю межу.

Чесно кажучи, я пам'ятаю, як одного разу сказала Девіду: "Буде жахливо, якщо ми з тобою вперше поцілуємося на національному телебаченні". Звичайно ж, перший раз ми поцілувалися в тій кав'ярні. Так що ми просто направили все обожнювання і любов один до одного в Росс і Рейчел,

– додала Еністон.

4. Ніякого Zoom, окрім…

У трейлері до нового епізоду є декілька моментів, де актори зустрічаються з репортеркою через відеозв'язок. Але Бен Вінстон наголосив, що ще на ранньому етапі домовленості про зйомки вирішив: усі гості повинні бути особисто. Виняток зробили лише для Джеймса Майкла Тайлера, який грав Гантера, працівника кав'ярні Central Perk.

5. Table reading

Також ми бачили у трейлері, як шестеро акторів сидять за одним столом і зачитують найвідоміші репліки та діалоги із серіалу. Це ж підтвердив сам режисер спецепізоду.

Я відчував, що читання діалогів було дійсно особливим. Ми знімали їх на чотири камери довкола них на терасі. Це складний спосіб зйомки, тому що не можна дозволити камерам знімати один одного. Це була справжня наука. Я дійсно хотів, щоб було відчуття, що вони єдині в кімнаті. Якби вони читали за довгим чи квадратним столом, це було б не так красиво. У той момент все було про них,

– підкреслив Бен Вінстон.

6. Модель Кара Делевінь в образі Рейчел та інші

Згадаємо також, що у трейлері ми могли побіжно побачити модель Кару Делевінь у відомій рожевій сукні подружки нареченої Рейчел з епізоду з весіллям Баррі та Мінді. Коли Делевінь обертається до глядачів спиною, стає зрозуміло, що це косплей моменту, коли задня частина сукні Рейчел застрягла в спідній білизні прямо перед церемонією, після чого, за сюжетом, вона була осоромлена своїм колишнім.

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7. Вікторина та бліцраунд

Судячи з трейлера нового епізоду вікторина буде продовжена, – цікаво тільки на що "Друзі" гратимуть цього разу? Адже цього разу, очевидно, що актори гратимуть на визначення, хто найкраще знає сюжет.

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбудеться 27 травня 2021 року на стримінговій платформі HBO Max.