Чи буде продовження серіалу "Спіймати Кайдаша": відповіді акторів

Серіал "Спіймати Кайдаша" є одним з найпопулярніших серед українських глядачів. Усі нетерпляче чекають на продовження історії про сім'ю Кайдашів. Чи буде 2 сезон – дізнавайтеся далі.

24 канал поспілкувався з акторами серіалу та поцікавився, чи вийде на екрани другий сезон культового серіалу. Нагадаємо, у першому сезоні є 12 серій. Серіал закінчився на моменті, коли Лаврін пішов в АТО. Що кажуть про продовження головні персонажі стрічки – читайте далі.

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Антоніна Хижняк (зіграла Мотрю)

"Наша сценаристка Наталка Ворожбит не вірить в те, що Кайдаші помиряться, не вірить у щасливий кінець цієї історії. Та й як би мені та глядачам не хотілося, Нечуй вже нічого не напише.

Можливо, колись буде продовження, але не знаю, за яких обставин це може статися. Все залежатиме від Наталки. Ця історія була розрахована на 12 серій, Наталка чесно про це сказала. Як на мене, це краще, ніж "висмоктувати" 20 сезонів, постійно втрачати цікавість глядачів. Нехай це будуть 12 смачних серій".

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Антоніна Хижняк у ролі Мотрі / Фото СТБ

Тарас Цимбалюк (зіграв Карпа)

"Особисто я хотів би продовження. Наша історія далека від Нечуя-Левицького, він дав тільки якусь основу. Проте наша шоураненка Наталка Ворожбит вважає цю історію самодостатньою і каже, що, якщо її писати, це можна робити безмірно, тому що це особисте життя якоїсь сім’ї. І воно триває до самої смерті. Тут справді можна писати й писати, тому, якщо є якась історія, яка має популярність, яка "зайшла", мабуть, на цьому варто зупинитися. Щось в цьому є. Я дуже не люблю, коли класні якісь історії стають попсовими, втрачають рейтинг, шарм. Якщо не спала на думку якась дуже крута ідея, яка буде тотально відрізняти другий сезон від першого, то, мабуть, треба зупинитися".

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Тарас Цимбалюк у ролі Карпа / Кадр з серіалу

Григорій Бакланов (зіграв Лавріна)

"Мабуть, всі хотіли б продовження. Я б залюбки ще раз зіграв би цю історію. Раніше, коли нас запитували, чи буде продовження, у мене було питання: "А куди продовжувати?". Адже до 2022 року у нас, на жаль, нічого не змінювалося: було АТО, війна на Донбасі. Ця ситуація була в підвішеному стані. Зараз все змінилося. Оскільки перша частина охоплювала 10 років, то, мені здається, що й друга частина має охопити більше часу. Я б залюбки зіграв у такому кіно після перемоги. Щоб показати, що відбулося з Кайдашами, коли Лаврін пішов на війну, коли вона охопила всю країну, коли Україна перемогла і що відбувається далі".

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Григорій Бакланов у ролі Лавріна / Кадр з серіалу