Як зараз виглядають актори "Спіймати Кайдаша" і чим займаються

У 2020 році серіал "Спіймати Кайдаша" став улюбленим багатьох українців, а нещодавно з'явився на Netflix. Він створений за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит: саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

Не пропустіть 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які дивляться в Україні

Головні ролі у "Спіймати Кайдаша" зіграли відомі українські актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов, Дарина Федина. Крім цього у шоу можна побачити таких зірок:

Юлія Врублевська,

Ярослав Безкоровайний,

Роман Ясіновський,

Ніна Набока,

Анатолій Сахно,

Наталка Ворожбит,

Артур Логай та інші.

У матеріалі 24 Каналу читайте про те, як змінилися актори серіалу "Спіймати Кайдаша", де вони зараз, чим займаються і як виглядають.

Віктор Жданов

Сьогодні акторові 55 років. Після "Спіймати Кайдаша", Віктор Жданов отримав чимало цікавих ролей у відомих проєктах, серед яких:

"Я працюю на цвинтарі" (Петрович, директор цвинтаря);

"Кришталеві вершини" (дід Лавруша);

"Чому я живий" (Олекса, батько Фросі);

"Кріпосна. Жадана любов" (Карпо Мальований);

"Найкращі вихідні" (конюх);

"Хазяїн";

"Мирний-21" та інші.

З 2022 року Жданов працює у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Крім цього, разом з усіма українцями жертвує на ЗСУ та чекає якнайшвидшої перемоги.

Ірина Мак

У творчому доробку актриси – понад 50 фільмів та серіалів (серед яких: "Носоріг" та "Номери" Олега Сенцова, "Спіймати Кайдаша" Наталки Ворожбит, "Чемпіони з підворіття" Ахтема Сеітаблаєва та інші), а також майже 25 театральних ролей (у виставах: "Батько", "Дім", "Гарантія 2 роки" тощо).

Нещодавно українці побачили новий серіал з Іриною "Надія", який зараз транслюється на Netflix. Сьогодні актриса донатить на армію, грає у виставах та не виставляє своє особисте життя на показ.

Тарас Цимбалюк

Сьогодні Тарас Цимбалюк знімається у серіалі "Зв'язок" разом з Антоніною Хижняк. З початку війни їздить з виступами у прифронтову зону: "Частину зароблених коштів з виступів ми віддаємо на ЗСУ. Зокрема, вже відремонтували військовим дві тачки, ще купили броніки. Власне кажучи, заради цього й почали виступати після 24 лютого (2022 року – 24 Канал). Допомога ЗСУ і робота, пов’язана з творчістю, дали в сумі дуже класну ініціативу".

Крім цього, грає у виставах "Емігранти" з Євгеном Олійником та "Основний інстинкт" з Наталкою Денисенко та іншими акторами.

У січні 2023 року актор зізнався, що отримав повістку до військкомату: "Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Все. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії я також не служив. Я пішов би туди, де я б впевнено почувався. Якби мене чомусь навчили, я б пішов би туди".

Антоніна Хижняк

Після "Кайдашів", Антоніна зіграла у серіалі "Слід", "Я – Надія" та зараз знімається у проєкті "Зв’язок". Сьогодні актриса активно волонтерить та грає у виставах. Однієї з останніх була роль Проні у прем'єрі сучасного Голохвастова.

Актриса вважає, що після перемоги нам треба знімати кіно про захисників та про людей, які міцно тримають тил. "Далі черга за хорошими сценаріями, бо є ризик скотитися на щось незрозуміле, треба боротися за якість, за чесне продюсерство. Бо у нас не режисер обирає, а продюсер. Досі у нас таке є. Нам потрібне своє класне і якісне кіно, сценарій і класні історії, які будуть нас презентувати у світі", – сказала зірка.

Григорій Бакланов

Серіал "Спіймати Кайдаша" зробив Григорія Бакланова справжньою зіркою. У 2020 році він також зіграв у серіалі "Сага" і став відомим широкому загалу. До того ж у серпні 2021 року він одружився з українською актрисою Анастасією Цимбалару.

Після повномасштабного вторгнення Росії, подружжя почало активно займатися волонтерством. У інтерв'ю 24 Каналу дружина Григорія розповіла, що він майстерно знаходить бронежилети та каски, замовляє автомобілі, домовляється з європейцями та китайцями. Втім, відпускати на передову вона поки не готова, але сам актор зізнався, що не має військового досвіду, але готовий воювати та в разі такої необхідності точно не стане ховатися.

Дарина Федина

Для Дарини роль коханої Лавріна – Мелашки – у серіалі "Спіймати Кайдаша" стала першою роллю на телебаченні. "Я не знала, чи ті осучаснені події сприймуть люди. Мені навіть в певний момент було страшно, бо ситуації абсолютно списані з життя. І тут могли бути дві полярні сторони: люди або сприйняли б картину дуже гостро у свій бік, бо це їхнє життя, або вона б знайшла відгук в їхніх серцях. Ті події й мене, і всіх оточували та й оточують досі, а перенести все з життя на екран – це дуже відповідально", – згадала вона. Після "Кайдашів" Наталки Ворожбит, дівчина зіграла у таких фільмах: "Дім за склом", "Абітурієнт", "Щастя", "Перевізниця" та "Марія".

Сьогодні дівчина волонтерить, допомагає ЗСУ та грає у виставах, зокрема:

"Благодарний Еродій" Григорій Сковорода (Мавпенята, Пиявиці, Хор, 2023 рік);

"Лісова пісня" за Лесею Українкою (Потерча, 2023 рік);

"Пастка розуму" за Ентоні Горовіцем (Пейслі, 2023 рік).

Цікаво Наймасштабніший український фільм року: творці "Довбуша" презентували фінальний трейлер

Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша"

Головний герой Тарас Цимбалюк у своєму інстаграмі зізнався, що доволі часто отримує питання про продовження серіалу. "Звичайно, хочеться вірити у продовження такого народного, нашого українського серіалу! Дякуємо за любов до "Кайдашів"!, – поділився актор.

І доповнив, що дуже не любить, коли класні якісь історії стають попсовими, втрачають рейтинг і шарм. "Якщо не спала на думку якась дуже крута ідея, яка буде тотально відрізняти другий сезон від першого, то, мабуть, треба зупинитися", – вважає він.

Нагадаємо, 1 сезон серіалу закінчився тим, що Лаврін пішов в АТО. Антоніна Хижняк розповіла 24 Каналу, що Наталка Ворожбит не вірить в те, що Кайдаші помиряться, не вірить у щасливий кінець цієї історії. Та і, за її словами, як би мені та глядачам не хотілося, Нечуй вже нічого не напише.

"Можливо, колись буде продовження, але не знаю, за яких обставин це може статися. Все залежатиме від Наталки. Ця історія була розрахована на 12 серій, Наталка чесно про це сказала. Як на мене, це краще, ніж "висмоктувати" 20 сезонів, постійно втрачати цікавість глядачів. Нехай це будуть 12 смачних серій", – доповнила вона.

Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна, також поділився, що всі справді хотіли б продовження. "Я б залюбки ще раз зіграв би цю історію. Раніше, коли нас запитували, чи буде продовження, у мене було питання: "А куди продовжувати?". Адже до 2022 року у нас, на жаль, нічого не змінювалося: було АТО, війна на Донбасі. Ця ситуація була в підвішеному стані. Зараз все змінилося. Оскільки перша частина охоплювала 10 років, то, мені здається, що й друга частина має охопити більше часу. Я б залюбки зіграв у такому кіно після перемоги. Щоб показати, що відбулося з Кайдашами, коли Лаврін пішов на війну, коли вона охопила всю країну, коли Україна перемогла і що відбувається далі".

"Спіймати Кайдаша": дивіться перші дві серії онлайн