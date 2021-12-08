У США назвали найкращий фільм та акторів 2021 року за версією кінокритиків

Нещодавно Національна рада кінокритиків США (National Board of Review) назвала список найкращих акторів та фільми 2021 року. Які стрічки потрапили до списку улюбленців американських кінознавців – читайте у матеріалі Кіно 24.

Як повідомляє джерело, найкращим актором був визнаний Вілл Сміт за роль у фільмі "Король Річард", Найкращою акторкою року, що минає назвали Рейчел Зеглер за роль у проєкті Стівен Спілберга "Вестсайдська історія. Найкращим фільмом 2021 року стала "Лакрична піца".

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Найкращий режисер 2021 року за версією Національної ради кінокритиків США став Пол Томас Андерсон – автор тієї ж стрічки "Лакрична піца"

Сюжет "Лакричної піци"

Назва фільму відсилає до мережі магазинів музичних платівок, що працювала в 1970-х у Південній Каліфорнії. Події нового фільму відбуватимуться в долині Сан-Фернандо. Цікаво, що раніше Андерсон уже зняв там три фільми: "Ночі в стилі бугі", "Магнолію" та "Любов, яка збиває з ніг".

"Лакрична піца" 2021: дивіться трейлер фільму

Що відомо про Пола Томаса Андерсона Американський режисер і сценарист відомий завдяки режисерування психологічних драм, часто пише ролі спеціально для того, щоб запросити на головні ролі улюблених акторів: Філіпа Сеймура Гоффмана, Джона Райлі, Джуліану Мур і Вільяма Мейсі. Андерсон також єдиний, хто отримував режисерські нагороди на трьох головних європейських кінофестивалях: Берлінале, Каннах та у Венеції.

Повний список переможців:

Найкращий фільм – "Лакрична піца";»

Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца");

Найкращий актор – Вілл Сміт ("Король Річард");

Найкраща акторка – Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія");

Найкращий актор другого плану – Кіран Гайндс ("Белфаст");

Найкраща актриса другого плану – Онжаню Елліс ("Король Річард");

Найкращий адаптований сценарій – Джоел Коен ("Трагедія Макбета");

Найкращий оригінальний сценарій – Асгар Фархаді ("Герой");

Прорив року серед акторів – Алана Гаїм та Купер Гоффман ("Лакрична піца");

Найкращий режисерський дебют – Майкл Сарноскі («Свиня»);

Найкращий повнометражний анімаційний фільм – "Співай";

Найкращий фільм іноземною мовою – "Герой";

Премія NBR за свободу слова – "Втеча", Бруно Делбоннель ("Трагедія Макбета").