Мойсеєв прокоментував свою нову посаду. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання "Гордон".
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Станіслав Мойсеєв коротко висловився про своє призначення. За його словами, говорити про план роботи зарано.
Поки що про план роботи говорити зарано. Очевидно, за місяць це буде можливо,
– сказав театральний режисер.
Що цьому передувало
Нагадаємо, що довгий час директором, художнім керівником Молодого театру був театральний режисер та викладач КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого Андрій Білоус.
У січні 2025 року Софія Сапожнік звинуватила його у сексуальних домаганнях. Згодом інші студентки та акторки почали заявляти про неналежну поведінку чоловіка.
14 травня Андрій Білоус заявив, що звільнився з Молодого театру добровільно. Водночас він відкидає звинувачення у сексуальних домаганнях.
23 травня повідомили, що Молодий театр очолить Станіслав Мойсеєв.