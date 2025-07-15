Найновіший бойовик на Netflix, який закохав у себе українських глядачів: що це за стрічка

Серед них бойовик "Стара гвардія 2". У матеріалі Кіно 24 покажемо трейлер стрічки та розповімо більше про сюжет фільму.

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Прем'єра цього бойовика відбулася 2 липня 2025 року, а стрічка уже стала найпопулярнішою на стримінговій платформі Netflix.

Дехто критикує сюжет, зазначаючи, що його зробили занадто скучним та банальним, однак усі глядачі хвалять акторський склад цього кінопроєкту. У фільмі зіграли: Шарліз Терон, Ума Турман, Чиветел Еджіофор, Марван Кензарі, Генрі Голдінг, Маттіас Шонартс, Лука Марінеллі, Вероніка Нго, Кікі Лейн.

"Стара гвардія 2": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету Енді та її команда. Вони – безсмертні та сміливі воїни, які продовжують невпинну боротьбу, рятуючи людство від повного краху. Перед командою постає новий виклик.

Цього разу вони потрапили у небезпеку, на яку точно не розраховували. Потужний і безжальний ворог виходить із тіні й погрожує знищити їхню відважну армію зсередини. Це випробування ставить під загрозу не лише їхню місію, а й саму єдність команди.

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