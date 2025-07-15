Найновіший бойовик на Netflix, який закохав у себе українських глядачів: що це за стрічка
- Бойовик "Стара гвардія 2" став найпопулярнішим фільмом на Netflix після прем'єри 2 липня 2025 року.
- Глядачі хвалять акторський склад, включаючи Шарліз Терон та Уму Турман, хоча деякі критикують сюжет за банальність.
Якщо ви уже переглянули усі стрічки зі свого кіносписку, варто шукати новинки. Стримінгова платформа Netflix уже оновила свою підбірку найпопулярніших фільмів.
Серед них бойовик "Стара гвардія 2". У матеріалі Кіно 24 покажемо трейлер стрічки та розповімо більше про сюжет фільму.
Рекомендуємо Якщо потрібно видихнути: 3 високорейтингові драми на Netflix, які замінять похід до психолога
"Стара гвардія 2": що відомо про фільм?
Прем'єра цього бойовика відбулася 2 липня 2025 року, а стрічка уже стала найпопулярнішою на стримінговій платформі Netflix.
Дехто критикує сюжет, зазначаючи, що його зробили занадто скучним та банальним, однак усі глядачі хвалять акторський склад цього кінопроєкту. У фільмі зіграли: Шарліз Терон, Ума Турман, Чиветел Еджіофор, Марван Кензарі, Генрі Голдінг, Маттіас Шонартс, Лука Марінеллі, Вероніка Нго, Кікі Лейн.
"Стара гвардія 2": дивіться онлайн трейлер фільму
У центрі сюжету Енді та її команда. Вони – безсмертні та сміливі воїни, які продовжують невпинну боротьбу, рятуючи людство від повного краху. Перед командою постає новий виклик.
Цього разу вони потрапили у небезпеку, на яку точно не розраховували. Потужний і безжальний ворог виходить із тіні й погрожує знищити їхню відважну армію зсередини. Це випробування ставить під загрозу не лише їхню місію, а й саму єдність команди.
До речі, ми зібрали 3 найжорстокіші сцени в "Грі в кальмара", які можуть витримати лише найсміливіші. Дивіться – за посиланням.