Їх дивилися всі, але сьогодні майже не згадують: 5 культових підліткових серіалів 90-х

Якщо у 90-х після школи ви мчали додому не лише через мамині котлети, а й заради чергової серії улюбленого серіалу, ця добірка точно викличе ностальгію. До Netflix тоді було ще далеко, тож доводилося підлаштовувати свій графік під телепрограму. І жодних "поставлю на паузу" – або встиг, або чекай повтору.

24 Канал зібрав цікаві серіали, які свого часу знали майже всі, але сьогодні про них згадують набагато рідше.

"Чи боїшся ти темряви?"



Серіал "Чи боїшся ти темряви?" / Фото imdb



Поки сучасні підлітки дивляться горори на стримінгах, у 90-х вистачало компанії дітей біля багаття, які розповідали моторошні історії. Кожен епізод був окремою страшилкою, після якої похід у темний коридор ставав справжнім випробуванням. І так, світло в кімнаті після перегляду вимикали далеко не всі.

"Принц із Беверлі-Гіллз"



Серіал "Принц із Беверлі-Гіллз" / Фото imdb



Ще задовго до того, як Вілл Сміт став однією з найбільших зірок Голлівуду, він уже був королем телевізійних екранів. Серіал про хлопця, який переїхав із неблагополучного району до розкішного Беверлі-Гіллз, поєднував гумор, сімейні цінності та купу ситуацій, які сьогодні назвали б мемними.

"Сабріна – маленька відьма"



Серіал "Сабріна – маленька відьма" / Фото imdb



Підліткове життя й без того непросте. А тепер уявіть, що до контрольних, першого кохання та шкільних драм додаються ще й магічні здібності. Сабріна довела, що навіть відьмам не завжди щастить. Ну а кіт Салем без перебільшення вкрав половину серіалу.

"Кларисса все пояснить"



Серіал "Кларисса все пояснить" / Фото imdb



Ще до того, як підлітки почали вести блоги та знімати відео про своє життя, Кларисса вже ламала четверту стіну й розповідала глядачам про все, що відбувається навколо. Школа, батьки, молодший брат, перше кохання та вічні підліткові проблеми – серіал був дотепним, легким і напрочуд сучасним для свого часу.

"Геркулес: Легендарні мандрівки"



Серіал "Геркулес: Легендарні мандрівки" / Фото imdb



Міфологія ще ніколи не була настільки захопливою. Напівбог Геркулес мандрував світом, перемагав чудовиськ, рятував людей і вкотре доводив, що добро все ж може дати прочухана злу. Для багатьох дітей 90-х саме цей серіал став першим знайомством із давньогрецькими міфами, хоч історики, можливо, й досі сперечаються з його сценаристами.

До слова, якщо вам хочеться ще трохи зануритися в атмосферу минулого, зверніть увагу й на нашу добірку фільмів 90-х.



