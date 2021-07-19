Офіційне звернення акторів "Статевого виховання 3": на відео з’являється нова директриса
Джерело:Ютуб Netflix
Netflix опублікував відео з акторами серіалу "Сексуального виховання", в якому вони розповідають про себе, роблять акцент на нові форму і директрису, а також запрошують до перегляду третього сезону, який вийде 17 вересня 2021 року.
"З новими директоркою, формою та настановами – час змін у Moordale Secondary. Відкриття наших дверей 17 вересня. До зустрічі!" – так презентують в новому ролику третій сезон "Сексуального виховання".
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Хто повернеться до своїх ролей у третьому сезоні серіалу "Статеве виховання"
У третьому сезоні на екрани повернуться улюблені актори і їх персонажі:
- Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;
- Аса Баттерфілд – як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв;
- Нкуті Гатва – в образі Еріка;
- Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона.
Але також з’являться й нові обличчя:
- актриса Джемайма Кірк зіграє колишню студентку Мордейла й нову директорку школі Гоуп;
- Джейсон Айзекс – Пітера Гроффа, успішнішого старшого брата містера Гроффа, з яким той житиме після розлуки з місис Грофф;
- Актор і музикант Дуа Салех зіграє небінарного учня школи, що постане проти правил школи й конфліктуватиме з новою директоркою.
Сюжет комедійного серіалу "Статеве виховання"
Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.