Стильні фільми про шопінг, які варто переглянути на вихідних для настрою

Мільйони покупців штурмують магазини у Чорну п'ятницю, втім, багато з нас залишаються вдома, заощаджуючи кошти в такий нелегкий час. Але в будь-якому разі ви можете підняти собі настрій, переглянувши веселі та стильні фільми про покупки – ще й зі знаковими акторами Голлівуду.

В нас час все більше і більше людей відмовляються від покупок в магазині й роблять всі свої покупки онлайн. Проте, не варто заперечувати, що в шопінгу офлайн є дійсно щось веселе і ностальгічне. Ми підібрали улюблені, найзнаковіші фільми про покупки. Обирайте, діліться рекомендаціями з друзями та насолоджуйтеся.

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Найкращі фільми зі сценами шопінгу

Сніданок у Тіффані, 1961 рік

Одна з найзнаковіших сцен шопінгу всіх часів — це Голлі Голайтлі (Одрі Гепберн), яка торгується біля вітрин перед Тіффані на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Веселою була також сцена із крадіжкою.

"Сніданок у Тіффані": одна з найкращих сцен

Сам у дома, 1990 рік

Хто може забути 8-річного Кевіна МакКалістера (Маколей Калкін), який залишився вдома сам один? Як господар будинку Кевін взяв на себе обов'язок ходити за продуктами (і використовувати купони), що викликало підозри у касира.

Кевінн МакКалістер в магазині: дивіться сцену з фільму "Сам удома"

Це безглузде кохання, 2011 рік

Після розлучення, Кел (Стів Карелл) вступає у клуб самотніх, де заручається підтримкою ловеласа Джейкоба (Раяан Гослінг). У фільмі є сцена, коли Джейкоб та Кел ідуть за покупками для нового гардеробу.

Кел та Джейкоб в магазині: дивіться сцену з фільму "Це безглузде кохання"

Красуня, 1990 рік

Заможний бізнесмен Едвард (Річард Гір) наймає повію Вівіан (Джулія Робертс), щоб та провела з ним вихідні. Проте з часом вони починають закохуватися один в одного, але коли потрапляють до наймодніших магазинів, продавчині бачать Вівіан лише як жінку легкої поведінки.

Едвард та Вівіан йдуть шопитися: дивіться сцену з фільму "Красуня"





Візьміть до уваги 10 фільмів та серіалів на вихідні, щоб відпочити та відволіктись

Зізнання шопоголіка, 2009 рік

У цьому фільмі Ребекка Блумвуд з Айлі Фішер робить багато покупок упродовж усього часу у стрічці. Найбільш запам'яталася сцена із розпродажем, під час якого Ребекка "зупиняється" на парі чобіт Gucci, забираючи їх в іншого покупця.

Ребекка Блумвуд в магазині: дивіться веселу сцену зі стрічки "Зізнання шопоголіка"

Ельф, 2003 рік

Після подорожі з Північного полюса до Нью-Йорка, приятель Вілла Феррелла вперше відвідує торговий центр. Ескалатори для нього загадка, а магазин іграшок Gimbles — найцікавіша річ у світі.

"Ельф": дивіться цікавий момент з фільму

Чудо-жінка, 2017 рік

Після того, як американський пілот Стів Тревор (Кріс Пайн) розповідає Діані (Галь Гадот) про Першу світову війну та відвозить її до Англії, принцеса амазонок приміряє 226 нарядів, перш ніж знаходить відповідний, який замінить її амазонське спорядження (меч і щит не витримують) ).

Чудо-жінка приміряє одяг: дивіться сцену з фільму