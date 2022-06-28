"Це терористичні атаки": Стівен Кінг відреагував на ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку

Американський письменник Стівен Кінг підтримує українців у жахливій боротьбі за свободу. Ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку, який росіяни завдали вчора, 27 червня, він назвав терактом.

Стівен Кінг вже не вперше висловлює підтримку Україні та присвячує свої дописи у твітері саме українцям. У них засуджує війну Росії проти України, називає Путіна вбивцею та показує свої фото з українською символікою.

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Стівен Кінг назвав ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку терактом

У новому дописі Кінг відреагував на ракетний удар, який російські окупанти завдали по ТРЦ в Кременчуку, Полтавської області. Дії Росії він визнав терактом, а своє повідомлення закінчив гаслом "Слава Україні".

Російські удари по українських цивільних об'єктах – це, по суті, терористичні атаки. Слава Україні!

– написав Кінг.



Стівен Кінг назвав ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку терактом / Скриншот твіту

Міноборони України відповіло на твіт Кінга

У коментарях до твіту "короля жахів" відгукнулося чимало користувачів, які розділяють з Кінгом його позицію. Ба більше, допис письменника прокоментувало Міноборони України.

Стівене, росіяни гірше всіх чудовиськ у ваших романах,

– зазначило Міноборони.



Міноборони України відповіло на твіт Кінга / Скриншот допису