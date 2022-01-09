Сцену з Крісом Нотом вирізали з фіналу продовження "Сексу і міста"

Кріс Нот мав з’явитися у фіналі "І просто так" у спогадах Керрі Бредшоу. Однак, через звинувачення у сексуальних домаганнях його вирізали з шоу.

Фінальний епізод вийде на HBO Max 3 лютого. За попередньою інформацією, Керрі мала возз'єднатися з Містером Бігом, щоб на паризькому мості Pont des Art розвіяти його прах.

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Творці "І просто так" пояснили, що відеокадри з Крісом Нотом, які мали показати в останній серії, – "не були достатньо значущими, щоб їх зберегти". За інформацією Variety, вирізана сцена з актором не вплине на сюжет продовження "Сексу і міста".

Що відомо про секс-скандал з Крісом Нотом

Спершу звинувачення висунули дві жінки, не знайомі між собою. За їхніми словами, злодіяння чоловіка нібито стались у 2004 році в Лос-Анджелесі та в 2015 році у Нью-Йорку;

Майже одразу після публікації статті зірка серіалу "Секс і місто" та нещодавнього продовження "І просто так" він оприлюднив заяву. Кіноактор усе заперечував. За його словами, секс відбувався за взаємною згодою;

Пізніше стало відомо про ще двох жінок, які звинуватили актора у сексуальному насильстві: від акторки Зої Лістер-Джонс та моделлі Беверлі Джонсон;

Що цікаво, на момент випадку Кріс Нот був одружений на Тарі Вілсон (одружився з нею у 2012 році);

Через гучний скандал від Кріса Нота почали компанії та бренди відмовляються від співпраць з актором;

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього.

Пізніше Кріса Нота звільнили з проєкту "Праведниця".