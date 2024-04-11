Українська акторка Світлана Косопалова прокоментувала поведінку запроданки Безрук
Джерело:OBOZ.UA
Протягом декількох сезонів популярна актриса кіно Світлана Косолапова грала у серіалі "Будиночок на щастя" разом з Галиною Безрук. Сьогодні ж Безрук зрадила Україну, живе в Росії та ходить на червоні доріжки, поки на її рідну країну летять ракети окупантів.
Раніше Віталіна Біблів прокоментувала поведінку зрадниці. А тепер про позицію Безрук заговорила і Світлана Косопалова.
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Світлана Косолапова прокоментувала позицію Галини Безрук
Світлана каже, що вони з Безрук ніколи не були у тісних стосунках, хоча їм доводилось спілкуватись через роботу. Утім ця комунікація була більш формальною, аніж дружньою. Про позицію Галини Косопалова каже, що це її вибір і їй доведеться за нього відповідати.
Це її вибір – все, що можу сказати з цього приводу. Ми ніколи не були подругами, достатньо нормально спілкувалися на майданчику – це все. Могли привітати одна одну з днем народження, хоча мені здається, і такого не було,
– поділилася Косолапова.
Окрім того, Світлана чесно зізнається, вірить у закон карми й бумеранга.
Я вважаю, що кожен у своєму житті отримує своє. Якщо не в цьому, то в наступному. Я вірю, що ми перероджуємося, і наше життя – дуже довгий час. Тому: далі буде,
– сказала Світлана.
Вона впевнена, що рано чи пізно ті, хто зрадив принципи та вибрав сторону російської агресії, зазнають наслідків своїх дій. Серед них буде і Галина Безрук.
Проєкти, у яких зіграла Світлана Косопалова
- Будиночок на щастя (2018), серіал
- Запаморочення (2016), фільм
- Бідні люди (2015), фільм
- Спека (2014), фільм
- Пізнє каяття (2013), серіал
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