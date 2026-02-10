У це важко повірити: яким популярним акторам цьогоріч виповнюється 50 років
- У 2026 році акторам Кілліану Мерфі, Райану Рейнольдсу, Різ Візерспун, Бенедикту Камбербетчу та Фредді Принцу-молодшому виповниться 50 років.
- Деякі голлівудські актори, такі як Міла Куніс, Ленні Кравіц та Девід Дховни, мають українське коріння.
Цей 2026 рік доволі багатий на ювілеї. Буде важко усвідомити, що улюбленці наших дитинства чи юності уже зовсім скоро переступлять межу у 50 років.
Хотілось би, щоб фаворити не старіли, а продовжували якнайдовше зніматись у фільмах і серіалах, щоб творчий спадок тільки зростав. 24 Канал розповість, кому зі світових знаменитостей виповниться 50 років.
Кому з акторів виповниться 50 років?
Кілліан Мерфі
День народження: 25 травня
- Спершу актор починав як музикант і навіть був учасником рок-гурту.
- У нього є принципова позиція – жити тільки в рідній Ірландії.
- Кілліан майже ніколи не дивиться фільмів зі своєю участю.
Раян Рейнольдс
День народження: 23 жовтня
- У реальному житті відомий самоіронічному гумору, який схожий до його героя Дедпула.
- Раян – співвласник одного з футбольних клубів.
- Активно займається бізнесом. Має власні бренди алкоголю та мобільного зв'язку.
Різ Візерспун
День народження: 22 березня
- Заснувала власну продюсерську компанію, щоб створювати сильні жіночі ролі.
- Колись була чирлідеркою і відмінницею в школі.
Нагадаємо, що у 2025 році акторка випустила дебютний роман "Gone Before Goodbye", в якому головна героїня вирушає до Росії. Чимало користувачів, зокрема з України, обурились сюжетом книжки Різ Візерспун. У коментарях нагадали, що країна-агресорка продовжує війну й цинічні обстріли. Толерувати російське у цей час – прояв необізнаності.
Бенедикт Камбербетч
День народження: 19 липня
- Дуже довго грав роль Шекспіра у театрі.
- Його прізвище завжди стає приводом для обговорення, коли люди плутають букви. Навіть Володимир Зеленський випадково назвав актора "Камамберч".
Фредді Принц-молодший
День народження: 8 березня
- Був кумиром підлітків у 90-х і 00-х роках.
- Після піку кар'єри свідомо відійшов від Голлівуду.
- Працював сценаристом і продюсером, а також озвучував персонажів у "Зоряних війнах".
Які голлівудські актори мають українське коріння?
- Міла Куніс. Американська акторка народилась у Чернівцях. Коли їй виповнилось 7 років, то сім'я емігрувала з України. Міла навіть декілька разів була гостею на малій Батьківщині.
Ленні Кравіц. Прадід музиканта народився у Києві. Ба більше, чоловік був корінним киянином. Про те, що співак має українське коріння, він сам розповів на концерті у 2008 році у Києві.
Девід Духовни. Пращури Девіда виїхали із Бердичева, що у Житомирській області, рятуючись від єврейських погромів у 1918-1920 роках. Лише у 2014 році чоловік розповів, що тісно пов'язаний з Україною.