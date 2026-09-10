Важка атлетика, кохання і танці: вийшов трейлер нової української комедії

У центрі сюжету – Арсен, тренер з важкої атлетики у провінційному Палаці культури та спорту. Його головна мета – підготувати свого вихованця Сашка до Олімпіади. Але плани на великі спортивні перемоги раптово змінюються через безглузде непорозуміння.

Як повідомляє 24 Канала, саме це головна тема нової української романтичної комедії "Танці зі штангою".

У центрі сюжету – Арсен, тренер з важкої атлетики у провінційному Палаці культури та спорту. Його головна мета – підготувати свого вихованця Сашка до Олімпіади. Але плани на великі спортивні перемоги раптово змінюються через безглузде непорозуміння.

Арсена роблять винним у травмі тренера з танців і як "покарання" змушують очолити танцювальну секцію. Тепер замість заліза, важких тренувань і підготовки до Олімпіади перед ним – танцівники, хореографія та необхідність якось пережити цей кардинальний поворот кар’єри.

"Танці зі штангою": дивтись трейлер

Головні ролі виконали Роман Кучерявенко та Паола-Елізабет Джим. Для обох акторів "Танці зі штангою" стали дебютом у головних ролях у повнометражному фільмі.

Актори справді тренувалися



Фільм "Танці зі штангою" / Фото Crazy Train



Із штангою та танцями творці вирішили не хитрувати. Молоді актори готувалися до зйомок протягом трьох місяців.

Вони тренувалися разом з учасником Олімпійських ігор, майстром спорту України міжнародного класу Сергієм Тагіровим, а хореографію опановували під керівництвом професійних танцівників Андрія Ульянова та Анастасії Суханової.

За фільмом – творці "Скаженого весілля"

"Танці зі штангою" стали продюсерським дебютом для Арама Арзуманяна. Разом із режисером Олегом Борщевським та сценаристами Миколою Куциком і Кирилом Тимченком він створив новий продакшн Crazy Train.

Команда вже працювала над українськими комедіями "Скажене весілля", "DZIDZIO Контрабас" та "Потяг у 31 грудня". Саундтреком до нової стрічки стала пісня гурту Kadnay.

Побачити, чи зможе тренер з важкої атлетики навчити танцівників дисципліни, а танці – хоча б трохи розслабити спортсменів, можна буде в кінотеатрах із 22 жовтня.

А ще цієї зими в український прокат вийде добра різдвяна сімейна комедія. А поки чекаємо на прем’єру – можете вже зараз подивитися трейлер стрічки.