Тарантіно не вважає акторів Marvel кінозірками: як відреагував Симу Лю з "Шан-Чі"

Квентін Тарантіно гостро висловився про фільми Marvel, які в Голлівуді зайняли почесне місце. На його думку, такі стрічки поглинають таланти акторів, а на перше місце ставлять їхніх персонажів, які й стають зірками.

До того ж сценарист Тарантіно вважає, що захоплення режисерів та продюсерів кінокоміксами не приведе ні до чого хорошого в кіномистецтві. А ось акторів, які прославилися, зігравши у стрічках Marvel, він не вважає кінозірками.

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Тарантіно гостро висловився про "марвелізацію" Голлівуду

У подкасті 2 Bears, 1 Cave, Тарантіно сказав, "частина "марвелізації" Голлівуду полягає в тому, що у вас є всі ці актори, які стали знаменитими, граючи цих персонажів. Але ж вони не кінозірки. Правильно? Капітан Америка – зірка. Або Тор – зірка. І я не перший, хто це говорить. Я думаю, це було сказано мільйон разів. Але, знаєте, саме ці персонажі франшизи стають зірками".

Тарантіно в подкасті 2 Bears, 1 Cave: дивіться відео

Реакція Симу Лю

Варто зазначити, що Симу Лю став першим азійським актором, який знявся у головній ролі стрічки Marvel Studios, зокрема у фільмі "Шан-Чі та легенда десяти кілець".

Квентін Тарантіно ясно дав зрозуміти, що фільми Marvel – не його тема, але актор Симу Лю люб'язно нагадав режисеру, що фільми та студія, що стоїть за ними, надали маловідомим акторам шанс бути поміченими на великому екрані.

Якби зірок обирали Тарантіно та Скорсезе, у мене ніколи не було б можливості знятися у фільмі вартістю понад 400 мільйонів доларів,

— висловився Симу Лю у твіттері.

Він продовжив: "Жодна кіностудія не може бути ідеальною. Але я пишаюся тим, що працюю з компанією, яка докладає постійних зусиль для покращення різноманітності на екрані, створюючи героїв, які надихають людей з усіх спільнот у всьому світі".

До речі, перш ніж висловити про "марвелізацію" Голлівуду, Тарантіно уточнив, що він не "ненавидить" фільми Marvel, але сказав, що не "любить їх".

Нагадаємо, нещодавно Квентін Тарантіно назвав найгірший фільм в історії й порівняв його з "птахом, який гадить вам на голову". Ним стала стрічка режисера Роберта Альтмана "Брюстер МакКлауд".