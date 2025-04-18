7 найпопулярніших ролей Тараса Цимбалюка, який стане головним героєм шоу "Холостяк-14"

Тарас Цимбалюк підкорив серця мільйонів глядачів, з'являючись у найрізноманітніших проєктах – від містичних горорів до романтичних комедій. Його акторська універсальність дозволяє втілювати абсолютно різні образи, що робить його одним із найзатребуваніших акторів сучасного українського кіно.

Водночас тепер Цимбалюк готується до найбільш відвертої ролі у своїй кар'єрі – самого себе в пошуках справжнього кохання. Актор буде новим героєм популярного реаліті-шоу "Холостяк". З цієї нагоди, Кіно 24 зібрав добірку 7 найкращих фільмів і серіалів за участі майбутнього Холостяка.

Не пропустіть 3 блискучі українські фільми, які можна подивитись на Netflix, щоб розслабитись на вихідних

Особливу популярність Тарасу Цимбалюку принесла роль Карпа в серіалі "Спіймати Кайдаша" – сучасній адаптації повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". У серіалі актор постав у образі старшого сина родини Кайдашів, автомеханіка за професією.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

У містичному горорі "Конотопська відьма", який вийшов на екрани у 2024 році, Цимбалюк зіграв роль Андрія – коханого головної героїні Олени. Фільм розповідає історію жінки, яка після втрати коханого під час російського вторгнення повертає свої відьомські сили для помсти окупантам.

"Конотопська відьма": дивіться відео онлайн

Кардинально інший образ актор втілив у комедії "Песики", де зіграв персонажа, на ім'я Тарас. Фільм з Лесею Нікітюк у головній ролі розповідає про егоцентричну Яну, на яку падає прокляття – всі її коханці перетворюються на собак. Ця незвичайна романтична комедія поєднує іронічний гумор з емоційними моментами, змушуючи переосмислити важливість стосунків.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

У романтичній стрічці "Коли ти вийдеш заміж?" Тарас з'явився в ролі Марка. Фільм розповідає про мистецтвознавицю Ксенію, яка після розриву з нареченим відкриває для себе нові горизонти, випадково натрапивши на картину Поля Гогена.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн

Зауважимо, українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" вже доступна на Київстар ТБ

Найбільш драматичний образ актор створив у історичній драмі "Чорний ворон", де зіграв головну роль Івана Чорноуса. Фільм переносить глядачів у буремний 1922 рік та розповідає про боротьбу колишнього офіцера УНР проти радянської влади. Стрічка вийшла ще у 2019 році.

"Чорний ворон": дивіться трейлер онлайн

Ще однією історичною роллю в кар'єрі актора став образ Андрія в серіалі "Кава з кардамоном" – екранізації роману львівської письменниці Наталі Гурницької. Тут Цимбалюк зіграв брата головної героїні Анни, історія якої розгортається у 19 столітті.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

Новим викликом для Тараса став серіал "Жіночий лікар. Нове життя", де він вперше втілив образ медика. Його герой – військовий, який після контузії та комісування намагається знайти себе в цивільному житті. Серіал особливо актуальний, оскільки події розгортаються в сучасній Україні під час війни.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер онлайн

Зауважимо, що новий сезон "Холостяка" за участю Тараса Цимбалюка вийде на телеекрани вже цієї осені.