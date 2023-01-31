The Last of Us відродив популярність легендарної пісні Лінди Ронстадт: зворушливі відео фанів
Джерело:Deadline
Серіал "Останні з нас" відродив популярність відомої пісні Лінди Ронстадт Long Long Time 1970 року. Лише за один день після прем’єри 3 епізоду екранізації, популярність треку на Spotify зросла на 4900 %.
Трек 1970 року прозвучав у третьому епізоді кіноадаптації відеоігри The Last of Us від HBO. У соцмережах пісня стала вірусною.
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Серіал "Останні з нас відродив популярність відомої пісні Лінди Ронстадт Long Long Time
Епізод вийшов 29 січня. У ньому головні персонажі Білл та Френк заспівали свою версію пісні. Також композиція прозвучала під час сцени з поїздкою Джоела та Еллі. До того ж серія отримала назву Long, Long Time.
За добу після прем’єри 3 серії серіалу, кількість прослуховувань на Spotify зросла на 4900 %.
О, так усі наші серця розбивалися минулої ночі,
– написали в мережі.
Шанувальники серіалу виражають захоплення від продовження шоу, а також записують кавери на пісню.
Цікаво про пісню Long, Long Time
Long, Long Time, яку написав Гері Вайт, була випущена в 1970 році як сингл з альбому Ronstadt Silk Purse. На той час сингл посів 25-е місце в чарті Billboard Hot 100 і провів у цьому списку 12 тижнів. У 1971 році співачку було номіновано на премію "Греммі" у категорії "Найкраще сучасне жіноче вокальне виконання".
Long, Long Time співачки Лінди Ронстадт: слухайте онлайн
The Last of Us: коротко про серіал
Нагадаємо, новий серіал HBO "Останні з нас" (The Last of Us) вийшов 15 січня та у перший день прем’єри зібрав майже 5 мільйонів переглядів. Це зробило його другим найпопулярнішим проєктом за останні 10 років в історії HBO, поступившись місцем "Дому дракона".
Графік виходу усіх серій
- Епізод 1 – 15 січня;
- Епізод 2 – 22 січня;
- Епізод 3 – 29 січня;
- Епізод 4 – 5 лютого;
- Епізод 5 – 12 лютого;
- Епізод 6 – 19 лютого;
- Епізод 7 – 26 лютого;
- Епізод 8 – 5 березня;
- Епізод 9 – 12 березня.
The Last of Us: дивіться трейлер серіалу