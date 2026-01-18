"Тиха нава" з Олександром Рудинським, Анастасією Пустовіт та іншими талановитими акторами стала справжнім проривом у нашому кінематографі. 24 Канал вже зібрав кілька серіалів, які варто подивитися, якщо сподобався цей трилер.

Теж цікаво 3 напружені трилери на Netflix, після яких не зможете спати

"Його і її"

Рейтинг IMDb: 7.2

Ще один серіал, який зовсім нещодавно обговорювали у всіх соцмережах. Головна героїня – Анна, яка живе в Атланті, відмовившись від друзів, кар'єри ведучої новин та особистого життя. Раптово вона дізнається, що у її рідному місті Далонезі сталося моторошне вбивство. Тоді жінка береться за розслідування справи, намагаючись знайти відповіді.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Рейтинг IMDb: 6.3

Цей детектив зараз українці зараз дивляться найчастіше на Netflix. Події відбуваються у 1925 році, де жарт на вечірці в заміському будинку обертається смертю. Моторошний задум вбивства розслідує Леді Ейлін "Бандл". На допомогу приходять леді Катергем і суперінтендант Баттл. Вони допомагають розгадати таємницю заміського будинку, яка змінює життя Бандл.

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дві могили"

Рейтинг IMDb: 6.4

У містечку на узбережжі моря трапляється подія, що сколихує всіх – зникають двоє дівчат. Охоплена горем їхня бабуся ризикує всім, щоб дізнатися правду й помститися за злочин.

"Дві могили": дивіться онлайн трейлер серіалу