Netflix розсекретив головних героїв у новому проєкті Тіма Бертона про сімейку Аддамс
Джерело:інстраграм Netflix
У шанувальників "Сімейки адамсів" хороші новини – Netflix займається новим проєктом Тіма Бертона – стрічкою "Венсдей" (Wednesday). Картина розповість історію про те, як доросла дівчинка Венсдей Адамсвступає до академії Nevermore і намагається контролювати свої магічні навики. Ексцентричну Мортішу Адамс зіграє Кетрін Зета-Джонс. Про інших акторів читайте далі.
Сюжет нового проєкту
У дівчини важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії.
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Відомо, що планують 8 серії серіалу. Дату прем’єри наразі не повідомляють. Виробництво серіалу розпочалося у 2020 році. Сьогодні Netflix помалу розсекречує головних героїв стрічки.
Актори та ролі
Венсдей Аддамс зіграє молода актриса Дженна Ортега, зірка таких картин:
- "Ти";
- "Залізна людина 3";
- "Няня. Королева проклятих".
Луїс Гузман перевтілиться в Гомеса Аддамса, а Мортішу Аддамс зіграє Кетрін Зета-Джонс, 51-річна актриса.
Шоуранерами стрічки стали Ел Гоф і Майлз Міллар, які спільно вже працювали над серіалом "Таємниці Смолвіля". Режисером стрічки виступив Тім Бертон і це прекрасно, адже достатньо лише пригадати його попередні роботи, особливо "Едвард руки-ножиці", "Жах перед Різдвом" та "Труп нареченої". Глядачі вже зрозуміли, що цей проєкт створений для нього і очікують від режисера багато.
Хто такі сімейка Аддамсів
- Уперше історії загадкової сімейки Аддамс розповіли у 60-х роках 20 століття. Власне, коли в Америці показували однойменний ситком. Відтоді з’явилося багато стрічок про цю сім’ю, однак найбільшого розголосу здобула чорна комедія 1991 року "Сімейка Аддамс", де роль Венсдей Аддамс виконала Крістіна Річчі;
- "Сімейка Аддамсів" – вигадані персонажі з коміксу, який розробив американський художник Чарльз Аддамс. Їх часто публікували в газеті The New Yorker;
- Сімейка Адамс – це чорний гумор та зображення ідеальної американської сім'ї через призму сатири;
- Попри готичність, притаманну старим хорорам, сімейка Аддамсів – згуртована та любляча здорова родина, яка аж ніяк не бажає людям ніякого зла.