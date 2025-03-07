Підкорив Голлівуд, але так і не отримав Оскар: 4 визначні фільми з Тімоті Шаламе
- Тімоті Шаламе був номінований на Оскар-2025 за роль у фільмі "Назви мене своїм ім'ям", але не отримав нагороду.
- Серед визначних фільмів з Тімоті Шаламе: "Дюна", "Маленькі жінки", "Назви мене своїм ім'ям" та "Разом з кістками".
Тімоті Шаламе цього року був одним з номінантів на Оскар у категорії "Найкращий актор", до того ж він переміг на премії SAG. Попри стрімкий злет популярності актору не вдалось здобути перемогу на наймасштабнішій кінопремії.
Попри це Тімоті Шаламе залишається феноменом у сучасному Голлівуді. Від перших успішних ролей до останніх хітів – 24 Канал зібрав найкращі фільми з актором.
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"Дюна"
Перша й друга частини цього фільму принесли Тімоті Шаламе широку популярність. У стрічках він грає Пола Атріда, якого втягують у міжпланетний конфлікт.
У першій частині він втікає в пустелю Арракіс, щоб знайти притулок у фременів. У другій він стає лідером фременів та очолює повстання. Шаламе показує еволюцію головного героя – від вразливості до рішучості.
"Дюна": дивіться трейлер онлайн
Нагадаємо, найкращим актором за версією Оскара-2025 став Едріан Броуді. Він зіграв головну роль у фільмі "Бруталіст".
"Маленькі жінки"
Фільм розповідає про те, як дорослішають четверо сестер Марч у Новій Англії у 60-ті роки. Кожна з них по-своєму унікальна та особлива. Але усім однаково доводиться боротися з труднощами.
Тімоті Шаламе зіграв Лорі Лоуренса – сусіда сім'ї Марч, який став частиною життя сестер. Актор ідеально вписався в історію та показав видатну гру. Він довів, що здатен вибудувати хімію з будь-яким партнером.
"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн
"Назви мене своїм ім'ям"
Події драми розгортаються в Італії 1983 року, коли 17-річний Еліо проводить літо на родинній віллі. Туди приїжджає 24-річний Олівер, аспірант та асистент батька Еліо. Між хлопцями починається пристрасний, але напружений роман.
Тімоті Шаламе зіграв Еліо та максимально передав глибину й вразливість персонажа. Це перші почуття, драматизм, внутрішня боротьба підлітка. За роль у цьому фільмі він вперше отримав номінацію на Оскар.
"Назви мене своїм ім'ям": дивіться трейлер онлайн
"Разом з кістками"
Це історія першого кохання між привабливою жінкою та запеклим мандрівником, у яких виявляються схожі погляди на життя та схильність до злочинів. Це може їх і зблизити, і стати перешкодою у відносинах.
Тімоті Шаламе з'являється в ролі Лі та майстерно зображає ніжність, емоційність і сексуальність. Це унікальна історія дорослішання та нетрадиційний спосіб розповісти про людську природу.
"Разом з кістками": дивіться трейлер онлайн