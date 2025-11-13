Прем'єра цього серіалу відбулася 29 вересня 2025 на телеканалі "1+1". Перші серії одразу сподобалися глядачам, тож кожен епізод очікували нетерпляче.

Коли Тимур Міндіч потрапив в корупційний скандал, суспільство почало звертати увагу й на інші сфери його діяльності. Зокрема, на його дотичність до українського кіновиробництва.



Тимур Міндіч був продюсером "Зворотного напрямку" / Скриншот з 1 серії

Наразі невідомо, чи лише цей серіал продюсував Міндіч. Ймовірно, він брав участь у виробництві й інших українських серіалів. Наразі редакція Кіно 24 перевіряє цю інформацію.

Які проєкти на телебаченні та ютубі мав Міндіч?