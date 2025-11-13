Це саме той серіал, який потрапив у скандал ще до прем'єри через переозвучку головної героїні. Чи був причетний Міндіч до цього скандалу – невідомо, але у виробництві серіалу зіграв одну з головних ролей.
Тимур Міндіч був продюсером серіалу "Зворотний напрямок"
Прем'єра цього серіалу відбулася 29 вересня 2025 на телеканалі "1+1". Перші серії одразу сподобалися глядачам, тож кожен епізод очікували нетерпляче.
Коли Тимур Міндіч потрапив в корупційний скандал, суспільство почало звертати увагу й на інші сфери його діяльності. Зокрема, на його дотичність до українського кіновиробництва.
Тимур Міндіч був продюсером "Зворотного напрямку" / Скриншот з 1 серії
Наразі невідомо, чи лише цей серіал продюсував Міндіч. Ймовірно, він брав участь у виробництві й інших українських серіалів. Наразі редакція Кіно 24 перевіряє цю інформацію.
Які проєкти на телебаченні та ютубі мав Міндіч?
- Бізнесмен, якого тепер підозрюють в корупції, є співвласником студії "Квартал 95". Після скандалу представники "Кварталу" заявили, що ці події не мають стосунку до команди студії чи контенту, який вона створює.
- Також Міндіч є співвласником та продюсером ютуб-каналу Stadium Family. Наразі автори заявили, що призупиняють роботу каналу на невизначений термін.