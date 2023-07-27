"Історичну помилку виправлено": на Венеційському кінофестивалі покажуть "Тіні забутих предків"

У програмі Венеційського кінофестивалю Venice Classics покажуть відреставровану версію українського фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Ініціатором показу став кінокритик Андрій Алферов та Довженко-Центр.

Як повідомляє 24 канал, за життя український та вірменський режисер, Сергій Параджанов, здобув неабияку славу. Його мистецтвом захоплювалися усі. Але найбільший успіх йому приніс проєкт "Тіні забутих предків" – фільм, який увійшов у двадцятку кращих картин світу всіх країн і народів. Цією стрічкою захоплювалися Мартін Скорсезе та Федеріко Фелліні.

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"Тіні забутих предків" покажуть на Венеційському кінофестивалі

Але, попри це, "Тіні забутих предків" ніколи не мали свого фестивалю класу "А", – пише Андрій Алферов у фейсбуці. – Мар-дель Плато, Салоніки та навіть римський – це все фестивалі не для новаторського шедевра Параджанова, який міг претендувати на Канни чи Берлін з Мострою. Але радянській реалії та ексцентричний характер творця позбавили фільм такого шансу".

Нарешті історичну помилку виправлено. На ювілейному Венеційському фестивалі – найстарішому у світі кінофорумі (з якого взагалі пішла кінофестивальна культура), відбудеться прем'єра реставрованої версії "Тіней забутих предків". Сергій Параджанов представлятиме інтереси України й світу в програмі Venice Classics,

– доповнив Андрій.

У Венеції покажуть фільм "Тіні забутих предків" / Скриншот з програми

Як повідомив Іван Козленко, фестивалі класу "А" зазвичай показують світову класику в новореставрованих версіях. У випадку України, нова реставрація фільму, з огляду на шкідницьку політику Держкіно України, на жаль, неможлива. У Довженко-Центрі зберігаються дві версії реставрації фільму: 2012 та 2015 років.

Тож разом з Оленою Гонтарук команда дійшла висновку, що єдино відповідною за якістю є реставрована версія фільму 2012 року. "Зроблена обмеженими технічними засобами вона, втім, зберегла автентичну колористику та м'якість тону еталонної позитивної копії фільму, що зберігається в Довженко-Центрі", – сказав Іван.

У Венеції покажуть фільм "Тіні забутих предків" / Скриншот з фільму

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Що відомо про "Тіней забутих предків"

Фільм "Тіні забутих предків", що вперше вийшов у прокат у 1965 році, є екранізацією однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Це захоплива драма про неймовірне кохання Марічки та Івана, які несправедливо розділені долею. Події фільму розгортаються на прекрасних карпатських землях, на Гуцульщині.

Після прем'єри фільм став символом дисидентського руху і здобув світове визнання. Він вже був представлений на престижних фестивалях у Венеції, Локарно, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні. Зараз "Тіні забутих предків" займають перше місце у списку найкращих українських фільмів усіх часів за версією кінокритиків.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер відреставрованої версії