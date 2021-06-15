Фільм, який не закінчив Миколайчук, знімуть наступного року – сценарій вже готовий

Фільмування картини, яку не закінчив за життя Іван Миколайчук, планують почати у 2022 році. Команда закінчила перші приготування, має сценарій та перебуває у пошуках режисера для фільму.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів Сергій Тримбач, український кінокритик та чинний голова Національної спілки кінематографістів України. Тримбач, який був другом Миколайчука, розказав про те, як зніматимуть кіно, натхненне ідеями українського генія.

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Важливо! У вівторок, 15 червня 2021 року, важлива дата для української культури – день народження Івана Миколайчука – видатного актора, режисера та сценариста. Саме Іван Миколайчук став творцем "українського поетичного кіно".

Миколайчук широко відомий завдяки участі та причетності до, без перебільшення, геніальних творів:

"Тіні забутих предків";

"Білий птах з чорною ознакою";

"Пропала грамота";

"Вавилон ХХ".

Яким буде фільм Миколайчука

Картина, над якою працював Миколайчук, називається "Тисяча снопів вітру", її сценарій не зберігся. Однак, Миколайчук багато розповідав про цей фільм, підкреслив Сергій Тримбач.



Кінокритик і чинний голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач

На папері мало що залишилось, але його оператор Юрій Гармаш, який знімав обидва його режисерські фільми, ці історії запам’ятав і виклав на папері. Я долучився як редактор. Запросили ще відомого драматурга і сценариста Павла Ар’є. Зараз вони написали дуже непоганий на мій погляд сценарій. Це Миколайчук,

– зазначив Тримбач.

Він додав, що картину планують розпочати фільмувати не пізніше наступного року. Наразі єдиною перепоною є відсутність режисера, якого не так просто відшукати.

Щоб оцей світ миколайчуковий втілити на екрані, треба бути трохи Миколайчуком. Я маю на увазі світоглядно. Так відчувати світ, як Миколайчук,

– наголошує Тримбач.

Сюжет "Тисяча снопів вітру"

Інформації про кіно не багато. Сергій Тримбач розповідає, що сам Миколайчук родом з Чорториї на Буковині. Там є село Башківці, де віддавна 13 січня відзначають Меланку – свято переберії. А ідея фільму "Тисяча снопів вітру" була побудована на міфології народного життя.

Довідка! Переберія це перевдягання, карнавал, ярмарка. Іван Миколайчук практично виріс у середовищі народного театру.

Варто зазначити, що презентація "Тисяча снопів вітру" відбулася ще у 2019 році. Продюсеркою проєкту виступає Ольга Сергієнко. Реалізацію ідеї підтримав Український культурний фонд.