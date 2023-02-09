5 незвичайних фактів про фільм "Титанік", які ви не знали

Напередодні Дня святого Валентина, 9 лютого, на великих екранах стартувала легендарна кіноісторія кохання, яка зародилася на "Титаніку". Спеціально до прем’єри оновленої версії, ми підготували добірку з цікавими фактами про стрічку.

Оновлену версію "Титаніка" презентували з нагоди 25-річчя фільму. Стрічка вийшла в кінотеатрах у форматі 3D 4K HDR і з високою частотою кадрів. Тому цього року День закоханих можна провести за переглядом вічної історії кохання, яка зародилася на легендарному кораблі. Дізнайтеся секрети цього фільму й мерщій в кіно!

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5 фактів про легендарний фільм "Титанік"

Юні закохані Джек і Роуз в "Титаніку" 1997 року, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет, допомогли епічному блокбастеру Джеймса Кемерона увійти до історії касових зборів. Фільм отримав 11 премій Оскар і за кілька прокатів заробив понад 2,2 мільярда доларів у всьому світі.

Леонардо Ді Капріо мало не відмовився від ролі

Актор, якому тоді був 21 рік, не хотів брати на себе таку традиційну романтичну роль головного героя. "Його персонаж не терпить мук", – говорив Кемерон. Моя робота полягала в тому, щоб переконати його".

Леонардо Ді Капріо та Джеймс Кемерон / Кіноріум

Вода була теплою

Кемерон визнав, що семимісячні зйомки були напруженими, але каже, що "сирі" сцени не були такими важкими для його акторів, як здається у фільмі. "Вода в резервуарі була близько 30 градусів, так що це було схоже на басейн", – сказав він. "Все холодне, крижане дихання було додано пізніше".

Зномки фільму "Титанік" / Кіноріум

Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо було важко переглядати фільм

"Мій американський акцент жахливий!", – говорила Вінслет, яка у 2008 році отримала Оскар за свою бездоганну гру. Проте пізніше акторка сказала, що дізналася набагато більше про свою роботу в кіно і шкодує, що не може ті знання застосувати зараз. Що стосується Ді Капріо, то, повідомляється, що він реготав з того, як виглядав дитиною у фільмі.

Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет / Кіноріум

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Кейт Вінслет терміново довелося голитися під час зйомок

У сцені, коли Роуз збирається втекти з корабля, є момент, коли Лео бере її за руку, і через те, як Кемерон висвітлював цей конкретний кадр, світло ловило всі маленькі волоски на її руці. Тож їх довелося поголити. "Ми припиняємо зйомку, і візажист бере бритву і трохи піни для гоління Gillette. Це було весело. Це я справді пам'ятаю", – згадувала Вінслет.

Кейт Вінслет / Кіноріум

Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет миттєво порозумілися

"Вони були дуже доброзичливі та покладалися один на одного", – згадував Кемерон про своїх юних зірок. Вінслет казала, що Ді Капріо справді дбав про неї: "Він був просто чудовий – він не відходив від мене".

Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет / Кіноріум