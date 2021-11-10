Том Гарді та Ченнінг Тейтум зіграють у військовій драмі про евакуацію з Афганістану

Студія Universal зніме драму, засновану на реальних подіях цього року в Афганістані, коли країну захопили таліби, а мешканців довелося евакуювати. Деталі сюжету та дата прем’єри нам не відома. Головними героями стрічки стануть Том Гарді та Ченнінг Тейтум.

Фільм також ще не має назви. Автором історії виступить сценарист Джордж Нолфі. Том Гарді та Ченнінг Тейтум також стануть продюсерами фільму.

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У центрі сюжету будуть колишні спецпризначенці, які допомагатимуть уряду захищати людей від терористів. Deadline схарактеризував фільм як "засновану на фактах драму про евакуацію з Афганістану".

У яких фільмах знімалися Ченнінг Тейтум та Том Гарді

Ченнінг Тейтум знявся в таких фільмах:

"Kingsman: Золоте кільце";

"Мерзенна вісімка";

"Мачо і ботан";

"Кидок кобри";

"Персонаж" та інших.

Том Гарді зіграв Едді Брока в обох частинах "Венома", а також виконав головні ролі в таких картинах:

"Капоне. Обличчя зі шрамом";

"Дюнкерк";

"Шалений Макс: Дорога гніву" та інших.

Захоплення талібами влади в Афганістані: що відомо

Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року;

Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились;

А вже за декілька днів, 19 серпня, бойовики рух "Талібан" проголосили створення у державі Ісламського емірату Афганістан;

Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня.

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