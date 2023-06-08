"Це шоу зламало мене": Том Голланд йде з кіно після серіалу "Переповнена кімната"

Том Голланд бере перерву від акторської кар’єри на рік. Востаннє він знявся у серіалі "Переповнена кімната" у ролі психопата.

За словами актора, серіал "Переповнена кімната" дуже його виснажив. По-перше, йому важко давалася роль, а, по-друге, він поєднував роботу актора і продюсера, що додало йому ще більше тиску.

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Том Голланд вирішив зробити перерву у кіно

У серіалі "Переповнена кімната" Том зіграв роль Денні Саллівана, людини з множинними розладами особистості. "Це були важкі часи. Ми досліджували певні емоції, яких я точно ніколи раніше не відчував. Це шоу зламало мене", – поділився актор.

У своєму інтерв’ю для Entertainment Weekly, актор Том Голланд зізнався, що настільки занурився у свою роль, що після дев’яти місяців знімань було важко відрізнити себе від персонажа.

Я був ним, але у своєму особистому житті. Пам’ятаю, як у мене був невеликий розлад вдома, і я думав, що мені потрібно поголити голову, щоб позбутися цього персонажа. Однак знімання тривали, і я вирішив не робити цього… Я такого ніколи відчував раніше,

– зізнався Том.

Тож актор вирішив взяти рік перерви у кіно: "Це результат того, наскільки складним було це шоу. Я відчуваю, що наша важка праця не була марною". Голланд хоче побути "звичайним хлопцем із Кінгстона та просто відпочивати". Про це він зізнався в інтерв’ю Extra.

Перші три епізоди серіалу будуть доступні на Apple TV Plus з 9 червня, а решта сім епізодів виходитимуть щоп'ятниці. Фінал сезону – 28 липня 2023 року.

"Переповнена кімната": дивіться трейлер