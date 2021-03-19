Не Marvel: Том Голланд зізнався, про яку роль він мріє

Американський актор Том Голланд прославився завдяки ролі Людини-павука у стрічках Marvel. На піку слави знаменитий британець зізнався, що не проти зіграти в іншій знаменитій франшизі та стати Джеймсом Бондом.

Про це Том Голланд розповів у коментарі британській радіопрограмі Heart. Ведучий поцікавився, чи актор наважився б приміряти костюм Джеймса Бонда, хоч це не зовсім реально. Однак 24-річний британець, не роздумуючи, ствердно заявив: без вагань приєднався б до цієї легендарної франшизи.

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Це було б втіленням мрії. Але я повинен нагадати, що мені і так пощастило. Роль Людини-павука – це абсолютне задоволення і великий привілей, проте, знаєте, якщо вони захочуть показати Джеймса Бонда молодшим, краще повірте, я там буду,

– наголосив Том Голланд.

Наразі актор перебуває в Атланті, де тривають зйомки "Людина-павук: Немає дороги додому". Разом із Томом Голландом у стрічці постануть Зендая і Джейкоб Баталон. Поки автори проєкту не розсекречують деталей сюжету.

Новий Джеймс Бонд: хто претендує на роль

У березні 2020 року Деніел Крейг заявив, що "007: Не час помирати" буде останнім фільмом, де він постане в образі Джеймса Бонда. Ця інформація тільки підігріла цікавість публіки, яка чекає на прем'єру шпигунського бойовика. Наразі реліз запланований на осінь 2021 року.

Відомо, що у Голлівуді тривають кастинги на роль Джеймса Бонда, а чимало красенів мріяли б підписати багаторічний контракт з авторами цієї франшизи. За неофіційними даними, фаворитами відбору є:

Том Гарді

Генрі Кавілл

Шайя Лебаф

Ідріс Ельба

Окрім цього, у західних ЗМІ наголошували, що насправді кастинги до "бондіани" вже завершились, а роль отримав Том Гарді. Однак офіційне підтвердження цим чуткам надійде після того, як на великі екрани вийде 25-ий фільм про агента 007. Не коментує припущень і Том Гарді, адже у Голлівуді є своєрідна традиція – не розповідати про майбутній проєкт до заяви від студії.