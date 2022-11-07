Єлизавета II та Том Круз стали друзями перед її смертю: актор прилітав до королеви на вертольоті

Королева Великої Британії була шанувальницею американського актора Тома Круза. Відомо, що за кілька тижнів до смерті зірка "Місії нездійсненної" прилітав до Віндзорського палацу на обід.

Відомо, що покійна королева Великої Британії Єлизавета II була в захваті від того, що за кілька тижнів до своєї смерті завела нового приятеля – актора Тома Круза. Проте Її Величність так і не встигла зустрітися з актором вдруге.

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Єлизавета II та Том Круз подружилися перед смертю королеви

Монарх і зірка "Місії нездійсненної" подружилися влітку. 60-річний Круз з'явився у межах святкування платинового ювілею королеви, відзначаючи її 70-річчя на престолі. Проте тоді королева вже погано почувалася і не змогла зустрітися з ним.

Королева дала зрозуміти, що дуже розчарована тим, що не зустріла Тома, тому його запросили на спеціальну екскурсію Віндзорським замком з усім, що для нього було приготовлено. Після цього лише вдвох вони разом пили чай,

– сказав джерело.

Візит вдався, і Круз отримав можливість вистрілити з церемоніальної рушниці. "Їй подобалося бачити його, і вони справді порозумілися, настільки, що вона запросила його знову на обід. Йому навіть дозволили прилетіти вертольотом", – повідомляє Page Six.

Проте дружба Тома Круза та Єлизавети II тривала недовго. Через кілька тижнів після першої зустрічі, королева померла. Це сталося 8 вересня у віці 96 років. "Вона просто жінка, якою я захоплююся. Я думаю, що вона людина з величезною гідністю, я захоплююся її відданістю. Те, чого вона досягла стало історією", – говорив Круз про покійну королеву.

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