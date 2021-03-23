10 неперевершених фільмів для тих, хто прагне щось змінити у житті

З приходом весни дедалі більше хочеться якихось змін. І якщо наразі їх здійснити у реальному житті не вдається, пропонуємо переглянути фільми про людей, чиї історії точно надихатимуть вас.

Насправді для того, аби змінити свої будні, не потрібно багато, адже щастя часто приховується за дрібними подіями. І фільми з нашої весняної добірки – тому яскравий доказ. Тож оберіть стрічку для перегляду ввечері, яка не тільки подарує яскраву та захопливу картинку, але й мотивуватиме вас на зміни у житті.

До теми Дивись та вчись разом з Lay's: у соцмережах говорять про фільми, які змінили життя

"Найвеличніший шоумен"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Фільм "Найвеличніший шоумен" розкаже про фантастичного мрійника, який не зупиняється перед труднощами. Фінеас Барнум змалку боровся за власне майбутнє. Коли ж компанія, де він працював, банкрутує, у чоловіка не залишається нічого, як швидко і ефективно започаткувати свій бізнес. На ідеї не довелось багато чекати: під час гри з доньками Барнум розуміє, що всім людям бракує справжнього видовищного шоу. І саме це він подарує всім глядачам.

Стрічка покаже не тільки злети, але й падіння легендарного Фінеаса Барнума, який прославився у США зі своїм цирком. Тож якщо ви шукаєте мотивуючий фільм, що можна переглянути усією сім'єю – оберіть "Найвеличніший шоумен". Ця стрічка зуміє вразити і дорослих, і малечу.

"Найвеличніший шоумен": дивіться трейлер

"За статевою ознакою"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,1

Чи здатна одна людина змінити світ? А якщо мова йде про тендітну жінку із сильним характером? Відповідь на ці питання дасть фільм "За статевою ознакою".

У центрі подій стрічки опиниться історія талановитої юристки Рут Бейдер Гінзбург. Юна адвокатка розуміла: змінювати гендерну несправедливість потрібно не на вулицях, а на законодавчому рівні. Тому вона почала мріяти про місце у Верховному суді США та впевнено почала йти до реалізації задуму. Однак у світі юриспруденції, де, на той час, мова про рівні права чоловіків та жінок обмежувались розмовами, добитись свого не так просто. Але й відступати Рут не мала аж ніякого наміру.

Фільм заснований на реальних подіях, що стались з Рут Бейдер Гінзбург. За роки своєї роботи вона стала справжнім символом незламності та боротьби проти системи. І хоч Рут Бейдер Гінзбург померла у 2020 році, її історія продовжує надихати всіх до змін у країні.

"За статевою ознакою": дивіться трейлер

"Джой"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Біографічна драма "Джой" покаже не менш сильну жінку, яка боротиметься за власне майбутнє. Американська домогосподиня Джой Мангано вирішила не засиджуватись у декреті та присвятити свій час бізнесу, який міг допомогти їй побудувати власну імперію на ринку.

А все почалось з того, що Джой, прибираючи у власному помешканні, придумала швабру, що значно полегшує їй роботу по дому. З цього й почався її шлях, що мав як великі успіхи, так і поразки. Однак головною рисою характеру головної героїні є цілеспрямованість, що би не ставало їй на заваді, Джой впевнено відстоює свою справу.

Фільм на прикладі показує: все в житті можливо! Потрібно тільки цього дуже захотіти.

"Джой": дивіться трейлер

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"Таємне життя Волтера Мітті"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,3

А от Волтер Мітті – звичайний офісний працівник, який відповідає за плівки в журналі Life. Його робота давно не приносить задоволення, а єдине, що тримає чоловіка на цій посаді – це кохання до колеги, з якою Волтер навіть не наважується поговорити.

Та випадок долі дає шанс головному герою все змінити. Попереду – випуск особливого номера журналу, а ключовий кадр від фотографа Шона О'Коннела десь зник. Волтер Мітті має зробити неможливе та дістати цю світлину найближчим часом. Головний герой покидає офіс та вирушає у захопливу мандрівку слідами Шона О'Коннела. І саме в цей час він переосмислює свої будні та відчує, що нарешті щасливий.

Годі мріяти. Пора жити,

– говорять у трейлері автори фільму, мотивуючи до змін.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер

"Людина, яка змінила все"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,6

Будь-який успіх неможливий без поразок. Та саме невеликі падіння допомагають людям зрозуміти, що варто завжди йти вперед і не зважати на невеликі труднощі. Це яскраво демонструють і головні герої фільму "Людина, яка змінила все".

У центрі цієї стрічки Біллі Бін, який має на меті зробити свою бейсбольну команду однією з найкращих. І в цьому йому допоможе розумник Пітер Бранд, який керується математичними розрахунками. Такий тандем не всі схвалюють та ставлять під сумнів, що Біллі таки розкрутить команду до вищого рівня. Та на кону – доля спортсменів, які вірять у Біллі, тому він готовий зробити неможливе.

"Людина, яка змінила все": дивіться трейлер

"Їсти, молитися, кохати"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 5,8

Здавалось би, у Ліз Гілберт було все, чого можна хотіти – чудовий чоловік, будинок, робота. Але щовечора вона просиджувала у ванній зі сльозами, розуміючи, що не почувається щасливою. Після роздумів і вагань Ліз наважується змінити своє життя: вона розлучається і, ризикуючи всім, вирушає у мандрівку для самопізнання. В Італії головна героїня пізнає смак життя, куштуючи неперевершені місцеві страви, в Індії приділяє час для молитви і роздумів, а вже на Балі випадково знаходить своє кохання.

Життя непередбачуване та може бути таким, як ми того захочемо. Перегляньте "Їсти, молитися, кохати" і переконайтесь у цьому.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер

"Завжди кажи "так"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 6,8

Комедія "Завжди кажи "так" розповість про інтроверта Карла Аллена, який на всі питання звик відповідати відмовою. Його життя не має особливих радощів, тому, за порадою друга, головний герой йде на один семінар, який мав би закінчитись відчуттям витраченого часу. Однак слова лектора таки змусили задуматись Карла над зміною своїх буднів. Відтепер на все чоловік відповідає згодою. Це обернеться для нього шаленими пригодами, які нарешті повертають йому жагу до життя.

Можливо, кожному варто для експерименту спробувати казати "так". Неперевершена комедія з Джимом Керрі точно наштовхне і вас на цю думку.

"Завжди кажи "так": дивіться трейлер

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"Список останніх бажань"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 7,4

Мріяти і втілювати задуми ніколи не пізно, що і показали автори комедії "Список останніх бажань". За сюжетом, звичайний автомеханік Картер Чемберс опиняється в одній лікарняній палаті з мільярдером Едвардом Коулом. В обидвох чоловіків виявляють рак легенів та відверто говорять: їм залишилось жити близько половини року. Тоді двоє відчайдух вирішують, що не можна останні місяці життя проводити у шпиталі. Картер і Едвард починають розваги та однією країною не обмежуються. Стрибок з парашутом, політ над Північним полюсом, вечеря у Франції, сафарі в Танзанії чи перегони на мотоциклах по Великій китайській стіні – головні герої можуть все. А чи варто чекати останніх місяців життя, щоб відчути його смак?

"Список останніх бажань": дивіться трейлер

"У гонитві за щастям"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Іноді змінити життя на краще дається досить складно. Так сталось у біржового маклера Кріса Гарднера, який робив усе для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Та саме безгрошів'я стали причиною розлучення і поневірянь з маленьким сином на руках. І, здавалось би, коли виходу немає, а чоловіку з дитям доводиться ночувати просто неба, Кріс не складає руки і проходить нелегкий шлях до успіху.

Фільм "У гонитві за щастям" знятий за реальним подіями, що ще більше привертає увагу глядачів. Кріс Гарднер свого часу пройшов брокерські курси, маючи у кишені всього кілька доларів. Після цього він влаштувався на роботу стажером і за роки наполегливої праці сам очолив фірму з багатомільйонним капіталом. Як людина, яка не мала нічого, не здалась у складні часи – дивіться у стрічці.

"У гонитві за щастям": дивіться фрагмент фільму

"Під сонцем Тоскани"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 6,8

Та якщо у вас романтичний настрій, пропонуємо переглянути фільм "Під сонцем Тоскани". Стрічка розкаже про письменницю Френсіс Мейс, яка болісно переживає розлучення. За порадою друзів, вона їде у мандрівку до Італії, де під час екскурсії знаходить будинок з листівки, яку придбала. Не думаючи, Френсіс купує маєток, а з ним – чимало проблем. Дім вже давно потребує ремонту, тому жінка починає облаштування своєї італійської нерухомості. Налагодити все життя – непросто, але це так само як і з будинком: цеглина за цеглиною ведуть до своєрідного зцілення.

Стрічка "Під сонцем Тоскани" є по-справжньому весняною і покаже чарівну Італію очима американки. Френсіс буде намагатись стати частинкою цієї країни, вивчаючи традиції та знайомлячись з людьми. І романтичних пригод їй теж не бракуватиме, що особливо потішить глядачів.

"Під сонцем Тоскани": дивіться трейлер