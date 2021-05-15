ТОП-8 найкращих комедій травня на Netflix

Величезна бібліотека Netflix може лякати, особливо коли ви шукаєте насправді хорошу приємну комедію посеред моря фільмів на платформі. Однак не лякайтеся, тому що редакція Кіно 24 підготувала список ТОП найкращих травневих комедій на Netflix.

Ви переглядаєте Netflix та шукаєте щось для перегляду, але у вас є настрій для відпочинку, а отже для чогось легкого. У підбірці ви знайдете комедії на різний смак: від безглуздих комедій для поп-корнового вечора до добре витриманих часом комедійних драм.

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ТОП-10 найкращих комедій на Netflix

1. "Леді-Птаха"

Рік: 2017

Оригінальна назва: Lady Bird

Цей фільм можна беззаперечно вважати прекрасною комедією для вечора, тільки через сатиричне зображення перетворення 17-річної дівчини в справжню особистість та жінку. Разом з глядачем головна героїня не просто потрапляє в різні кумедні життєві ситуації, а й дорослішає. Такому прогресу сприяє (або часто заважає) її мама.

"Леді-Птаха": дивитись трейлер онлайн

2. "Вітаємо у Зомбіленді"

Рік: 2009

Оригінальна назва: Zombieland

Після того, як Земля піддалася зомбі-апокаліпсису, хлопець на прізвисько Коламбус подорожує по США в пошуках інших, що вижили. Критики оцінили фільм, як "безбожно смішний і з великою кількістю крові". А також варто відзначити, що фільм варто переглянути вже тільки через акторський склад: Емма Стоун, Вудді Гаррельсон, Джессі Айзенберг, Ебігейл Бреслін.

"Вітаємо у Зомбіленді": дивитись трейлер онлайн

3. "50 перших поцілунків"

Рік: 2004

Оригінальна назва: 50 First Dates

Сюжет дуже простий, але він зачепить вас до глибини вашого серця. Генрі зустрічається з Люсі. Люсі ж втратила здатність перетворювати спогади у довготривалу пам'ять після автокатастрофи. І кожен новий день доводиться все починати заново. І знову, і знову знайомитись з Генрі. А Генрі не втрачає наснаги до боротьби за свою любов.

"50 перших поцілунків": дивитись трейлер онлайн

4. "Країна вин"

Рік: 2019

Оригінальна назва: Wine Country

Фільм зрежисований так, що здається, ніби це реальна поїздка акторів і справжніх друзів на святкування ювілею своєї подруги. Актори розігрують лише злегка перебільшені версії самих себе, тому почасти цікавіше спостерігати за динамікою подій у фільмі. Хто-зна, чим може завершитись безневинне святкування жінок, які нарешті вирвались від сімей на волю...

"Країна вин": дивитись трейлер онлайн

5. "Неймовірна Джессіка Джеймс"

Рік: 2017

Оригінальна назва: The Incredible Jessica James

Персонаж Джесіки Джеймс може не бути таким неймовірним, як змушує вас повірити назва – насправді вона досить егоїстична і наївна, - але вона пристрасна і амбітна. Дівчина змушує вас любити її, не дивлячись на її недоліки. Сексуальна і виразно сучасна, "Неймовірна Джессіка Джеймс" - це освіжаючий варіант жанру романтичної комедії, якого ви не зрівняєте ні з чим.

"Неймовірна Джессіка Джеймс": дивитись трейлер онлайн

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6. "Суперперці"

Рік: 2007

Оригінальна назва: Superbad

Класична американська комедія в стилі "Американського пирога", де троє не популярних хлопців прагнуть здійснити мрію будь-якого ботаніка: потрапити на круту вечірку і позбутися незайманості. У фільмі є все, що так люблять підлітки: сексуальні випускниці, море алкоголю, троє дружних ботаніків і ... два життєрадісних поліцейських. Чудовий вибір комедії для перегляду з друзями.

"Суперперці": дивитись трейлер онлайн

7. "Жахливий артист: Моє життя в Кімнаті"

Рік: 2017

Оригінальна назва: The Disaster Artist

Фільм про створення найжахливішого фільму в історії кінематографа "Кімната" не повинен бути таким добрим та емоційним. Жахливий артист – це хроніка того, як Томмі Вайзо кинув виклик майже кожному в кінематографічному світі, щоб зробити свій фільм "Кімната". В наслідок чого фільм став культовим улюбленцем за його абсолютно бездарне акторське виконання та постановку.

"Жахливий артист: Моє життя в Кімнаті": дивитись трейлер онлайн

8. "Даремний і дурний жест"

Рік: 2018

Оригінальна назва: A Futile and Stupid Gesture

Біографічний комедійно-драматичний фільм, заснований на однойменній книзі Джоша Карпа. У 1970-х і 80-х роках успіх і вплив журналу National Lampoon годі й рахувати: друзі, що працюють в редакції створюють нову медіа-імперію сенсацію за сенсацією, яку частково контролює блискучий і стурбований Дуглас Кенні.

"Даремний і дурний жест": дивитись трейлер онлайн