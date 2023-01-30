"Топ Ґан: Меверік" став найкращим фільмом для дорослих на премії Movies for Grownups Awards

"Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі продовжує отримувати схвальні відгуки від глядачів та критиків. Цього разу стрічка отримала нагороду за найкращий фільм року на церемонії премії "Кіно для дорослих" (Movies for Grownups Awards) від журналу AARP.

Премія "Кіно для дорослих" щорічно відзначає проєкти, які знаходять відгук у дорослих глядачів. Нагороди вручають "фільмам-переможцям, знятим дорослими та для дорослих". Movies for Grownups Awards заснували у 2002 році з метою заохотити Голлівуд знімати більше фільмів про людей віком понад 50 років.

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Лауреати премії "Кіно для дорослих"

На 21-й церемонії нагородження найкращим фільмом назвали бойовик "Топ Ґан: Меверік" Джозефа Косінскі, а актори Джеймі Лі Кертіс, Мішель Єо та Брендан Фрейзер за версією журі премії досягли найбільших успіхів в кар’єрі.

Аланом Каммінг, який вже не вперше проводив церемонію нагородження, відкрив вечір музичним номером на честь повернення заходу після пандемії, пожартувавши: "Так приємно повернутися туди, де ми належимо: у модний зал в Беверлі-Хіллз".

Зірка "Топ Ґан: Меверік" Глен Пауелл вручив фінальну нагороду вечора за найкращий фільм продюсерові стрічки Джеррі Брукхаймеру.

Я безмежно вдячний мільйонам шанувальників різного віку, особливо дорослої аудиторії, які вийшли з дому, щоб подивитися "Топ Ґан: Меверік",

– сказав продюсер, розмірковуючи про успіх сиквела.

"У цьому сила кіно, – продовжив Брукхаймер. Воно об'єднує людей з усіх верств суспільства, щоб поділитися досвідом, щоб привнести трохи чаклунства в їхнє життя". Він також відзначив режисера оригінального "Топ Ґана" 1986 року Тоні Скотта і назвав його "візуальним генієм, чия уява продовжує надихати всіх нас".

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер фільму

Повний список переможців AARP Movies for Grownups Awards