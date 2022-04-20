"Тор: Кохання та грім": трейлер фільму набрав рекордну кількість переглядів за 24 години

Два дні тому вийшов перший трейлер до супергеройського фільму "Тор: Кохання та грім". За перші 24 години після випуску на всіх цифрових платформах його переглянули понад 209 мільйонів користувачів.

Це поставило ролик на перше місце серед трейлерів Marvel за кількістю переглядів за день, поступаючись лише "Месникам: Війна нескінченності" (230 мільйонів) та "Месникам: Фінал" (289 мільйонів). З усім тим, перше місце, як і раніше, належить "Людині-павуку: Дому немає", яка за перші 24 години набрала приголомшливі 355,5 мільйона переглядів.

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Яким вийшов трейлер фільму "Тор: Кохання та грім"

Трейлер четвертого фільму про Тора "Тор: Кохання та грім", заснований на класичній пісні Sweet Child O'Mine гурту Guns N' Roses, триває майже дві хвилини. Він починається з того, що Тор (Кріс Хемсворт) повертається в дивовижну форму після того, як Бог Грому набрав кілька фунтів під час п'ятирічного стрибка у часі в "Месниках: Фінал".

Яскравий, стильний трейлер задає тон фільму в істинному образі Тайки Вайтиті, який зняв популярний "Тор: Рагнарек" і повернувся в режисерське крісло "Кохання та грому". У фільмі також з'являться Вартові Галактики (Зоряний лорд, Мантіс, Небула та Грут. Вони мали б супроводжувати Тора у його подорожі) та Тесса Томпсон, яка знову зіграє свою улюблену фанатами роль Валькірії.

Звичайно, найважливішим моментом у трейлері є фінал, коли Джейн Фостер у виконанні Наталі Портман постає в образі Могутнього Тора.

"Тор: Любов і грім" має вийти у кінотеатрах 8 липня 2022 року.

"Тор: Любов і грім": дивіться трейлер