Анджеліна Джолі у "Вічних" та сиквел "Чорної Пантери": Marvel презентувала дати прем'єр

Студія Marvel опублікувала великий трейлер, присвячений усім фільмам кіновсесвіту. Шанувальників потішили датами нових прем'єр та показали нові кадри з фільмів, анонсувавши акторів.

Понеділок 3 травня став для шанувальників Marvel насправді святковим. Студія не просто підтвердила дати виходу нових фільмів на декілька років вперед, – але також оприлюднила нові заголовки для двох майбутніх продовжень історій героїв кіновсесвіту.

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Перші кадри з Кіновсесвіту Marvel: що показали у новому трейлері

Незважаючи на те, що промо не показує багато, глядачів все ж потішили найпершими кадрами нових фільмів Четвертої Фази.

Що цікаво? Четверта фаза кіновсесвіту Marvel (Marvel Cinematic Universe: Phase Four) – фільми та серіали, випущених студією Marvel за мотивами персонажів, які з’являються у публікаціях Marvel Comics. Четвертий етап об'єднують всі постановки Marvel Studios, які мають вийти з 2021 по 2023 рік.

Якими будуть "Вічні"

Нарешті ми побачили титульних "Вічних", расу надпотужних і безсмертних істот, які захищали Землю тисячоліттями, аж до того, що деяких з них навіть прийняли за богів. Кадри зосереджуються на ролі Анджеліні Джолі, яка вправно володіє надзвичайно крутим золотим мечем. І лише декілька секунд ми можемо вловити героїв решти команди, яка, мабуть, збирається знову, щоб зіткнутися з невідомими силами. Закадровий голос повідомляє нам місію "Вічних": "Коли ти любиш щось, ти борешся за це".



Скриншот трейлеру Marvel/ Youtube

Відомо також, що режисеркою фільму "Вічні" стала Хлоя Чжао, – режисерка фільму "Земля кочівників"(Nomadland), яка на Оскарі 2021 року виборола перемогу в номінації за найкращу режисерську роботу.

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Нового мало не буває: нові назви та логотипи Marvel

З трейлеру нам також стало відомо, що фільм про Чорну Пантеру матиме інтригуючу назву "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever), а наступний фільм про Капітана Marvel називатиметься "Марвели" (The Marvels). Особливу увагу шанувальників привернули нові логотипи фільмів:



Логотипи фільмів Marvel/ Фейсбук Geek Journal

Коли чекати на прем'єри нових фільмів Marvel

Студія Marvel нагадала дати виходу всіх фільмів:

"Чорна вдова" (Black Widow) – липень 2021 ;

; "Шан-Чі і легенда десяти кілець" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) – вересень 2021 ;

; "Вічні" (Eternals) – листопад 2021 ;

; "Людина-павук: Немає шляху додому" (Spider-Man: No Way Home) – грудень 2021 ;

; "Доктор Стрендж і Мультивсесвіт божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) – березень 2022 ;

; "Тор: Кохання та грім" (Thor: Love and Thunder) – травень 2022 ;

– ; "Чорна Пантера: Ваканда навіки" (Black Panther: Wakanda Forever) – липень 2022 ;

; "Марвели" (The Marvels) – листопад 2022 ;

; "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – лютий 2023-го ;

; "Вартові Галактики. Частина 3" (Guardians of the Galaxy. Part 3) – травень 2023-го.

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Переглянути трейлер-анонс нових фільмів Marvel можна нижче.