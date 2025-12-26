Найстаріший й найпрекрасніший різдвяний фільм, який повертає віру в життя

У ці світлі різдвяні дні шукаємо до перегляду стрічки, які наповнюють серця теплом. Однією з них є "Це дивовижне життя", яка вже десятиліттями залишається одним з найзворушливіших фільмів в історії кіно.

Режисер Френк Капра створив не просто різдвяну історію, а глибоку розповідь про цінність людського життя, вибору та маленьких, непомітних вчинків, які здатні змінювати долі. Про неї розповідаємо далі на 24 Каналі.

Чому кожен має побачити фільм "Це дивовижне життя"?

Прем'єра фільму відбулася 1946 року й з того часу його щороку передивляються мільйони людей у різних куточках світу. Головний герой – Джордж Бейлі – житель невеликого містечка Бедфорд Фоллз, який перебуває на межі відчаю через величезну кількість проблем, які є в його житті.

Чоловік завжди мріяв подорожувати, бачити світ, але через життєві обставини так і не зміг реалізувати це. Напередодні Різдва Джордж задумується про самогубство. І ось, коли він готовий стрибнути з моста, перед ним з'являється Кларенс Одбоді, яка стає справжнім ангелом-охоронцем й допомогти подивитися на життя з іншого боку.

"Це дивовижне життя": дивіться онлайн трейлер фільму