"Ці сто днів для нас – одна жахлива доба": Алан Бадоєв зніме документалку про війну в Україні

Український режисер, сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв планує зняти документальний фільм про війну Росії проти України. Майбутня стрічка матиме назву "Довга доба".

Разом з телеканалом 1+1 Бадоєв займеться виробництвом важливої картини, співавтором якої зможе стати будь-хто. "Для цього потрібно лише заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші сім'ї в останній мирний день перед початком війни, а також у страшні дні після 24 лютого", – повідомив режисер.

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Алан Бадоєв зніме документалку про війну в Україні "Довга доба"

Нинішня війна Росії проти України – фактично перша війна, яка фіксується кожним учасником та свідком на телефон, відеореєстратор або інший гаджет. Завдяки цьому весь світ може побачити усі події у режимі реального часу. Ми ж хочемо зібрати ці свідоцтва і через особисті історії українців та їхні переживання занурити світ у те, що довелось пережити кожному з нас, дати доторкнутись та відчути ті емоції, які переживаємо ми просто зараз,

– написав режисер в інстаграмі.

Адже за кожним зруйнованим будинком, за кожною бомбою та розірваним снарядом, за словами режисера, – людські історії, поламані долі – те, що могло б відбутись із кожною людиною на планеті. І світ повинен знати ці історії.



Алан Бадоєв зніме фільм про війну / Фото з інстаграму Бадоєва

Далі він продовжив: "Я чекатиму хроніку вашого життя, якими ви були до війни, якою була ваша сім'я. Як і де ви зустріли перші удари бомб, як рятували своїх дітей та коханих, що говорили, про що молилися… Все, що знято на ваш телефон і телефони ваших рідних, все до кожного кадру має сенс і дуже важливо для мене і для фільму. Довірте мені ваші історії та надсилайте їх за посиланням".

Зробимо цей фільм разом!,

– зазначив Бадоєв.



Алан Бадоєв зніме фільм про війну / Фото з інстаграму Бадоєва

"Сто днів війни перетворилися на нескінченно довгу добу..."

"Сто днів війни

Відокремлюють нас від того життя, в яке ми вірили

Від бажань, які загадували

Від спокійного щастя:

Бути, Любити, Створювати.

Ці сто днів змінили наші портрети й багато чому навчили,

Вони багато зруйнували

Але зібрали нас разом.

Кожен із нас прийняв відповідальність за свою країну і свою свободу, ми навчилися вірити в те, що кожна крапля важлива, ми навчилися пишатися своєю Україною", – написав режисер в інстаграмі.

Раніше Бадоєв розповідав, як переживає війну, і порівняв теперішній час з емоційними та фізичними тортурами, що дуже сильно виснажують людей. Війна забрала у нього чуттєвість, уміння бачити ясно та знаходити в усьому хороше: "Залишився біоробот, що складається зі стресу та бажання вижити".

Крім цього, український кінорежисер розповів про улюблений фільм "Історія кохання", після якого залишаються чисті та зрозумілі думки.