10 важливих деталей із книг про Гаррі Поттера, які не потрапили у фільми

Скільки б років не минуло, фанати Гаррі Поттера все ще діляться на два табори. Одні впевнені, що книги Джоан Роулінг – це єдина правильна версія історії, інші ж готові переглядати фільми хоч щовихідних. І, якщо бути чесними, обидві сторони мають рацію. Адже екранізації подарували нам магію, а книги – безліч деталей, які так і не потрапили на екран.

24 Канал, до 29 річниці виходу фільмів про Гаррі, зібрав найпомітніші відмінності між книжковою та кіноверсією історії про хлопчика, від якого фанатіють по всьому світу.



Не пропустітьФанатам фантастики присвячується: фільми про подорожі у часі, від яких не зможете відірватись

Початок історії був зовсім іншим

У фільмі "Філософський камінь" усе починається зі зустрічі Дамблдора, Макґонеґел і Геґріда. А ось у книзі перед цим є ще цілий розділ, де чарівники по всій Британії святкують падіння Волдеморта. Атмосфери великої події у фільмі трохи не вистачає.

Карта мародерів приховує значно більше



Гаррі Поттер/ Кадр з фільму

Для глядачів це просто магічна карта, яка показує кожного в Гоґвортсі. У книгах же детально пояснюється, хто її створив і чому історія Пітера Петіґру, Сіріуса Блека та батька Гаррі настільки важлива для всієї саги.

Знайомство Гаррі з Квірелом

У книзі Гаррі без проблем тисне руку професору Квірелу ще до початку навчання. У фільмі ж той уникає будь-якого дотику. Невелика зміна, яка породила чимало запитань серед уважних фанатів.

Гаррі та Дадлі попрощалися зовсім не так

Екранізація майже оминула момент прощання Гаррі з кузеном. У книзі ж ця сцена несподівано показує Дадлі зовсім з іншого боку й навіть змушує трохи йому поспівчувати.

Очі Гаррі – не зовсім мамині

Протягом усієї франшизи герої неодноразово повторюють, що Гаррі успадкував очі Лілі Поттер. Проблема лише в тому, що в книгах вони зелені, а у фільмах – блакитні. Контактні лінзи, схоже, так і не змогли перемогти комфорт актора.

Джині зовсім не така

Книжкова Джині – смілива, впевнена в собі й гостра на язик. У фільмах її зробили набагато тихішою, а роман із Гаррі розвивається настільки стрімко, що у багатьох глядачів виникло запитання: "А коли вони взагалі встигли закохатися?"

Доббі зробив набагато більше

У фільмах чимало важливих вчинків ельфа віддали іншим героям. Саме Доббі допоміг Гаррі знайти жаборості перед другим завданням Турніру трьох чаклунів і відіграв значно більшу роль у розвитку подій, ніж це показали на екрані.

Рон і Герміона сварилися набагато частіше

У книгах їхні стосунки далекі від ідеальних. Сварки, ревнощі та образи поступово переростають у симпатію. У фільмах цей розвиток значно скоротили, тому фінальний роман для частини глядачів виглядав дещо несподіваним.

Деякі герої взагалі не потрапили на екран

Полтергейст Півз, ельф Вінкі та ще кілька другорядних персонажів так і залишилися лише на сторінках книг. Разом із ними зникли цілі сюжетні лінії, які робили світ Гаррі Поттера ще глибшим.

Минуле Волдеморта скоротили до мінімуму

У "Напівкровному Принці" більшість історії про дитинство Волдеморта просто не потрапила до фільму. Через це його персонаж вийшов менш глибоким.

Також обов’язково додай до свого списку 7 високорейтингових фільмів, від яких не зможете відірватись ні на хвилину



