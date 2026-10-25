Нові серіали на вечір, від яких неможливо відірватися: 5 захопливих історій

Хороший серіал має один побічний ефект: обіцяєш собі подивитися лише одну серію, а потім скасовуєш усі плани на вечір. Особливо коли на екрані Том Гарді розбирається з мафією, а Гарі Олдман рятує британську розвідку від її ж працівників.

24 Канал зібрав п'ять захоплюючих серіалів, які варто додати до свого списку перегляду. Тут знайдеться все: від українських пригодницьких комедій до похмурих детективів і кримінальних драм.

"АТП Перевізники", 2025–2026

Жанр: комедія, пригоди, детектив.

Двоє водіїв, Артем Горбач і Семен Зозуля, перевозять вантажі Україною та постійно потрапляють у неприємності. Замість спокійних рейсів – зустрічі з грабіжниками, кілерами та наркодилерами. У другому сезоні напарникам доведеться ще й рятувати рідне підприємство від підступного конкурента. Словом, звичайні робочі будні, тільки без жодного шансу занудьгувати.

Актори: В'ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Дмитро Суржиков.

Де дивитися: другий сезон стартує 26 жовтня о 20:00 на ICTV2, перший доступний на YouTube.



"АТП Перевізники": дивитись терйлер

"На схід від Едему", 2026

Жанр: історична, психологічна драма.

Нова екранізація роману Джона Стейнбека розповідає про загадкову Кейті Еймс, яка руйнує стосунки двох братів. Героїня Флоренс П'ю – далеко не мила красуня, яка мріє про велике кохання. Навпаки, вона здатна перетворити життя оточення на справжнє пекло. І найцікавіше, що спостерігати за цим неймовірно захопливо.

Актори: Флоренс П'ю, Крістофер Ебботт, Майк Файст.

Де дивитися: Netflix, усі 7 серій уже доступні.



"На схід від Едему": дивитись терйлер

"Ноктюрн", 2026

Жанр: кримінальний трилер, детектив.

Детектив Джона Лінн переїжджає до маленького містечка, сподіваючись на спокійне життя. Але, як заведено в хороших трилерах, спокій закінчується ще до того, як герой встиг розпакувати валізи. Серійний убивця, зниклі люди та небезпечне розслідування швидко перетворюють містечко на місце, з якого хочеться втекти.

Актори: Лієв Шрайбер, Зазі Бітц, Стівен Грем.

Де дивитися: Apple TV, прем'єра 30 жовтня.



"Ноктюрн": дивитись трейлер

"Повільні коні", 2022–2026

Жанр: шпигунський трилер, чорна комедія.

У центрі сюжету – команда британських спецагентів, яких за професійні провали відправили до своєрідного відділу невдах. Очолює їх Джексон Лемб – геніальний шпигун із жахливими манерами. І поки елітні агенти МІ-5 регулярно припускаються помилок, саме цим невдахам доводиться рятувати країну.

Актори: Гарі Олдман, Джек Лоуден, Крістін Скотт Томас.

Де дивитися: Apple TV, доступні 6 сезонів.



"Повільні коні": дивитись трейлер

"Земля гангстерів", 2025–2026

Жанр: кримінальна драма, трилер.

Том Гарді грає Гаррі да Соузу – чоловіка, який розв'язує найнебезпечніші проблеми кримінальної родини Гарріганів. А проблем у них вистачає: зради, війни з конкурентами та сімейні сварки, які зазвичай закінчуються стріляниною. У другому сезоні боротьба за владу стає ще запеклішою.

Актори: Том Гарді, Пірс Броснан, Гелен Міррен, Педді Консідайн.

Де дивитися: Paramount+, другий сезон виходить із 18 вересня 2026 року.



"Земля гангстерів": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку серіалів на вечір, які будуть не менш цікавими.



