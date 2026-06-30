5 турецьких серіалів від Netflix, від яких не зможете відірватися

Турецькі серіали відомі своєю драматичністю та дуже заплутаним сюжетом. Мабуть, саме через це вони стають такими популярними.

Якщо у вас є підписка на Netflix, ви не знаєте, чим заповнити свій вечір, і обожнюєте турецькі серіали, то пазли склались ідеально. 24 Канал підготував добірку, яка допоможе зробити вибір.

До теми 3 найпопулярніші серіали від Netfliх, які обговорював увесь світ

"Шахмаран", 2023 – 2024

Рейтинг IMDb: 5,6

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Дівчина приїздить до невеликого міста, щоб зустрітись з дідом. Однак вона натрапляє на таємниче послання і стає частиною давньої легенди про жінку-змію. Її життя змінюється, де межа між реальністю та міфом поступово стирається.

"Шахмаран": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фатма", 2021

Рейтинг IMDb: 7,4

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Фатма – прибиральниця, яка зовсім не виділяється серед інших людей. Одного дня вона випадково вбиває людину, що запускає певний ланцюг подій. Жінка опиняється у світі злочинів, де зло переважає над добром.

"Фатма": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кравець", 2023

Рейтинг IMDb: 6,2

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 23

Талановитий кравець шиє одяг для найвпливовіших людей Туреччини. Коли помирає його дідусь, чоловік приїздить до рідного дому, а секрет, який привіз з собою, може зруйнувати його життя. Минуле і майбутнє переплітається й саме з цього все починається.

"Кравець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Музей невинності", 2026

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 9

Події розвиваються у Стамбулі у 1970-х роках. Кемаль походить з багатої родини. Фюсун – його далека родичка. Їхні стосунки ніколи не були можливі, однак чоловік не уявляє свого життя без неї. Щоб заглушити свій біль, він створює музей пам'яті, де кожен експонат – це символ втрати, пристрасті та туги.

"Музей невинності": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Стамбульська енциклопедія", 2025

Рейтинг IMDb: 6,8

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Зехра мріє про свободу та яскраве життя. Перший смак незалежності вона відчуває зі вступом у виш й переїздом у нове місто. Її родичка Неслін намагається застерегти дівчину від певних вчинків, однак вона не хоче слухати. У житті Зехри з'являється хлопець, який приносить як і радощі, так і проблеми.

"Стамбульська енциклопедія": дивіться онлайн трейлер серіалу

А якщо віддаєте перевагу довгим серіалам, то зверніть увагу на нашу добірку.