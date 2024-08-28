Саме тому ми підготували для вас особливу добірку, яка точно припаде вам до душі. У ній зібрані турецькі серіали, які можна переглядати онлайн, і найголовніше – з високоякісною українською озвучкою.

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Турецькі серіали українською мовою

"Шахмаран"

За сюжетом, Шахсу вирушає на лекцію до міста Адана, і це стає для неї не лише важливою професійною подією, але й можливістю, яку вона давно чекала. Поїздка відкриває перед нею шанс зустрітися з дідом, якого вона ніколи раніше не бачила, але про якого чула багато історій.

Ця зустріч має особливе значення для дівчини, оскільки вона прагне більше дізнатися про своє коріння та сімейну історію. Однак усе набуває несподіваного повороту, коли Шахсу виявляється в центрі давньої легенди, яка охоплює події з минулого і містичні сили.

"Шахмаран": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Невірний"

Головною героїнею є Асія – впевнена в собі жінка-лікар, яка завжди зберігає спокій і здатна тримати все під контролем, навіть у найскладніших ситуаціях. Її життя, на перший погляд, ідеальне: вона має чудову кар'єру та люблячого чоловіка, на ім’я Волкан, якого вона дуже цінує і кохає.

Їхній шлюб здається міцним, і ніщо не віщує біди. Проте все змінюється в одну мить, коли Асія випадково помічає пасмо чужого жіночого волосся на шарфі свого чоловіка. Спочатку цей маленький, але тривожний знак здається їй випадковістю, однак сумніви починають руйнувати її внутрішній спокій. З цього моменту її світ поступово розсипається, відкриваючи приховані таємниці.

"Невірний": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жорстокий Стамбул"

Сім'я Агаха Караджая – одна з найбагатших і найвпливовіших родин Стамбула. Вони мешкають у розкішному особняку на березі Босфору, де життя здається ідеальним, принаймні зовні. Аглах Караджай, як справжній глава сім'ї, звик приймати важливі рішення і керувати життями своїх родичів. Одного дня він вирішує влаштувати особисте життя свого племінника Недіма, який, попри свій молодий вік, прикутий до інвалідного візка. Бажаючи зберегти спадщину та зміцнити родинні зв'язки, Аглах приймає рішення знайти для Недіма наречену саме з Артвіна, звідки походить їхня родина. Це рішення має глибоке символічне значення, адже воно пов'язане з їхнім корінням та честю роду.

Водночас до Туреччини повертається Дженк – син Агаха, який тривалий час жив і навчався в Америці. Його повернення вносить у родинне життя нові виклики й непередбачувані обставини.

"Жорстокий Стамбул": дивіться онлайн трейлер серіалу

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