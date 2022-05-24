Україна обов'язково переможе, це лише "питання часу", – сказав актор Лієв Шрайбер в Давосі

В кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі на знак підтримки України виступив голлівудський актор Лієв Шрайбер. Він розповів, що Україна обов’язково переможе у війні, а українців назвав надзвичайно стійкими.

Шрайбер запевнив, що Україна може виграти війну проти Росії, але це буде довга битва. Втім не можна допустити, щоб війна зникла із новин.

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Голлівудський актор Лієв Шрайбер розповів про Україну в Давосі

"Навдивовижу, наскільки стійким є український народ", – сказав Шрайбер, чий дідусь був українсько-польського походження.

Актор і режисер виступив після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів світового бізнесу і закликав країни посилити санкції проти Росії. Він розповів і про жертв війни, і про військову допомогу і про можливі наслідки, якщо світ не протистоятиме російській агресії.

Під час свого виступу Шрайбер наголосив, що війна може продовжуватися якийсь час і є небезпека, що світ почне забувати. Тому він доповнив: "Я думаю, ми маємо пам'ятати, що ці люди (українці, – Кіно 24) зараз борються за свої життя, за цінності та принципи, які ми поділяємо як європейці та американці", – сказав він агентству Reuters TV.

У межах Всесвітнього економічного форуму Шрайбер підкреслив, що Україні потрібна фінансова підтримка, стратегія та реконструкція після війни.

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Лієв Шрайбер та Україна

Лієв Шрайбер приєднався до благодійної організації World Central Kitchen. Спершу він готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова. Там він поспілкувався з психологинею Оленою Коссак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги.

У Львові його застала повітряна тривога. У своєму інстаграмі Лієв опублікував відео, як він спускався в укриття. Зараз актор вже вдома, у безпеці."Стільки історій такі неймовірно стійкі люди", – говорив він про українців.

Коли я опинився всередині України, для мене було неймовірно побачити неймовірну стійкість та мужність українців. Я вважаю, що Путін зробив свою найбільшу помилку,

– сказав Шрайбер в ефірі американського шоу Morning Joe.

Цими днями й співачка Роксолана Сирота опублікувала фото з Лієвом, наголосивши як актор допоміг придбати операційне обладнання для українських діток.