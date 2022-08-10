Вагома підтримка української кіногалузі: Україна стане членом Асоціації EFAD

10 серпня 2022 , 10:33

Джерело:

Держкіно

Україна стала членом Асоціації EFAD.Таким чином, країну буде звільнено від сплати членських внесків та надано змогу брати участь у конкурсах Асоціації.

Асоціація EFAD одноголосно проголосувала за вступ Держкіно. У вересні це рішення має пройти затвердження Генеральної асамблеї EFAD. 

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Україна стала членом Асоціації EFAD

Як повідомило Держкіно, це "стане вагомою підтримкою української кіногалузі у складний період і посилить співпрацю між українською та європейською кіноіндустріями".

Це дуже важливе рішення для українського кінематографа, бо дасть можливість додатково розповідати правду про війну росії проти України за допомогою кіно,
поділився Андрій Єрмак. 

EFAD – це європейська асоціація, що об'єднує 35 національних кіно- та аудіовізуальних агенцій, з базою у Брюсселі. Членство в EFAD охоплює країни Європейського Союзу, а також Ісландії, Норвегії, Республіки Північна Македонія, Чорногорії, Сербії, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо, на початку 2022 року, Держкіно розпочало перемовини з EFAD стосовно членства України в Асоціації. Під час Каннського кінофестивалю Україна отримала запрошення щодо вступу.

Автор: Наталія Гулій