"Україна у вогні 2": доступно 28 епізодів серіалу про жахливу війну Росії проти українців
Джерело:фейсбук "Україна у вогні 2"
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські кінематографісти створили сучасну алюзію на кіноповість Довженка "Україна у вогні". На сьогодні вже опубліковано 28 епізодів.
"Україна у вогні 2": що відомо
Кожна з серій має свою назву та триває 1 хвилину. "Зима у вогні 2" має також англійські субтитри, щоб всьому світу стало ще видніше, що робить Росія в Україні. Фільм створено на основі відео, зафіксованих очевидцями на камери мобільних телефонів.
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За словами організаторів проєкту, кожен епізод, на відміну від звичайного відео, має драматургію, звуковий і музичний супровід. Крім цього, присутній монтаж, інколи різні кадри однієї події, колористика. Таким чином, є завершеним самостійним фільмом. "Нерідко одна подія представлена кадрами відео кількох очевидців", – йдеться у пресрелізі команди стрічки.
У кінодокументі про війну Росії проти України ви побачите:
- як народжувались "діти війни" у бомбосховищах;
- фрагменти хроніки обстрілу міста Старобільськ;
- як безстрашні українці стримують ворожу техніку голими руками;
- героїзм наших воїнів;
- жорстокі порушення прав людини та гуманітарного права;
- мертвих окупантів;
- трагічні та драматичні події війни;
- про "Русский военный корабль – иди нах*й"; як на острові Зміїному було взято у полон 13 українських прикордонників;
- те, як орки захопили Чорнобильську АЕС в перший день війни;
- Бородянку в руїнах;
- Маріуполь тощо.