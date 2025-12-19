Українка із Запоріжжя знялася у новому фільмі з легендарною Анджеліною Джолі

Українська модель Юлія Ратнер, родом із Запоріжжя, знялася у фільмі "Кутюр" режисерки Аліс Винокур. У цьому ж фільмі зіграла Анжеліна Джолі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Threads Юлії. У матеріалі дізнаєтесь, яку саме роль втілила українська модель та що відомо про фільм "Кутюр".

Українська модель знялася у фільмі з Анджеліною Джолі: що відомо?

За словами Юлії, вона зіграла у фільмі "Кутюр" саму себе – українську модель-біженку. Ця стрічка стала для неї дебютом у світі кіно. У цьому ж кінопроєкті головну роль виконала Анджеліна Джолі.

За словами дівчини, режисерка стрічки була дуже зацікавлена в тому, щоб у фільмі згадати про війну в Україні.

Аліс (режисерка фільму – 24 Канал) була неймовірною першою режисеркою, не просто дозволила "влізти" в сценарій, а повністю підтримала. Тому в фільмі більше згадок про війну в Україні. В головних ролях – Анджеліна Джолі,

– написала Юлія.

Що відомо про фільм "Кутюр"?