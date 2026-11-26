Українське кіно продовжує впевнено заявляти про себе на міжнародній арені. Одразу дві документальні стрічки потрапили до лонглістів премії "Оскар-2027", причому одна з них претендує на нагороду відразу у двох категоріях.

Як повідомляє ukrinform, до довгих списків претендентів на престижну кінонагороду потрапили фільми "Сліди" та "Останнє повідомлення".

Які українські фільми можуть отримати "Оскар"

Документальна стрічка "Сліди" режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк потрапила до лонглістів одразу у двох категоріях – "Міжнародний повнометражний фільм" та "Повнометражний документальний фільм".

У центрі сюжету – історії шістьох українських жінок, які пережили сексуальне насильство та тортури внаслідок російської агресії. Стрічка розповідає про їхній шлях до відновлення та боротьбу за справедливість. Раніше фільм здобув приз глядацьких симпатій у програмі "Панорама" Берлінського кінофестивалю.

Фільм Сліди: дивитись трейлер

До документальної категорії також потрапив фільм "Останнє повідомлення" режисерів Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва.

Стрічка розповідає про американо-українську співачку Келсі Кімберлін, яка вирушає до України, щоб дізнатися подробиці загибелі свого 21-річного двоюрідного брата, вбитого російськими військовими.

Коли оголосять номінантів на "Оскар-2027"

Конкуренція цьогоріч неабияка: у міжнародній категорії до розгляду допустили рекордні 104 фільми, а в документальній – 190.

Офіційні шортлісти оголосять 15 грудня 2026 року, імена номінантів стануть відомими 21 січня 2027 року. Сама церемонія вручення "Оскара" відбудеться 14 березня в Лос-Анджелесі.

До слова, нещодавно український фільм "КІЛЛХАУС" показали в США.