4 українських акторів-дітей, які вражають грою на рівні з дорослими

Ці актори ще зовсім юні. Дехто з них і досі дитина, однак, попри це, їхні обличчя вже можуть бути вам знайомі. Адже ще змалку вони вражають своєю акторською майстерністю на знімальних майданчиках.

Раніше ми розповідали про українських зірок, які здобули популярність у дитинстві, а нині змінилися до невпізнаваності. Водночас на екранах з'являється дедалі більше дітей-акторів, які дивують своєю грою навіть на тлі досвідчених артистів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про юних акторів, які вже сьогодні впевнено заявляють про себе в кіно та серіалах.

Які українські актори-діти сьогодні часто з'являються на екранах?

Мабуть, багато хто в дитинстві мріяв опинитися по той бік екрана та зіграти поруч із відомими українськими акторами. А є діти, яким вдалося втілити цю мрію в реальність.

Поліна Гайова

Дівчинка зіграла роль у першому сезоні популярного українського серіалу "Просто Надія", де виконала роль Тані. Крім того, її можна побачити в інших проєктах, зокрема у стрічці "Війна очима тварин". Також Поліна бере участь у численних рекламних кампаніях, зокрема для бренду One by One, та займається озвученням.

І це при тому, що наразі Поліні близько 8 років – у 2025 році вона публікувала фото в своїх соцмережах, де повідомляла, що переходить до другого класу. Очевидно, що попереду в цієї талановитої дівчинки велике творче майбутнє.

Ольга Гайова

Сестра Поліни, Оля Гайова, також є акторкою. Вона зіграла у другому сезоні серіалу "Просто Надія", де виконала роль Тані. Крім того, на її рахунку участь у проєктах "Будиночок на щастя" (5 та 6 сезони), "Одна родина", а також у серіалі "Белла Віта", який здобув значну популярність серед українських глядачів.

Марія Мархай

Ще одна юна акторка, яка попри свій вік впевнено почувається на знімальному майданчику, – Марія Мархай. Вона зіграла у таких українських проєктах, як "Коли ми вдома", "Кришталеві джерела", "Подарунок Святого Миколая", а також у рекламних кампаніях для Ощадбанку та Розетки й інших брендів.

Також Марія виконала епізодичну роль у детективному серіалі "Кючі від правди" та з'являлася в інших кінопроєктах, зокрема "Бісова пательня". Ймовірно, попереду в неї ще багато нових і успішних ролей.

Михайло Пулянський

Велику увагу в українському кінематографі привертає і юний актор Михайло Пулянський. Окрім зйомок у кіно, він також займається дубляжем.

Михайло зіграв у багатьох проєктах, зокрема "Окуповані", "Просто Надія", "Крашанка", а також у продовженні "Крашанки".

Крім того, він з'явиться у стрічці "Федько-халамидник", прем'єра якої запланована на 2026 рік. Також Михайло зіграв разом із Поліною Гайовою у фільмі "Війна очима тварин". Ці юні актори вже зараз вражають глядачів своєю грою, і, ймовірно, з кожним новим проєктом їхня майстерність лише зростатиме.

Які ще українські актори здобули популярність в дитинстві?

Раніше в Україні також були інші зірки дитячих ролей, яких сьогодні вже складно впізнати. Серед них:

Женя Лебедин,

Софія Стеценко,

Єфросинія Мельник,

Дем'ян Шиян,

Кіра Подольська,

Єва Кошева та інші.

Сьогодні вони вже подорослішали, змінилися та обрали власний життєві шлях.