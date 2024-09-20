3 молоді українські актори, які знялися у популярних серіалах для Netflix

Українські актори сьогодні все частіше здобувають популярність у світовому кіно, і це не випадково. Наростальний інтерес до українського контенту, а також креативність наших артистів відкривають нові можливості на міжнародній арені.

У цьому матеріалі Кіно 24 розповідаємо про українських акторів, які зіграли ролі у популярних серіалах для Netflix. Ці актори не лише демонструють свій талант, а й підіймають українську культуру на новий рівень, привертаючи увагу глядачів з усього світу.

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Українські актори, які зіграли для Netflix

Мішель Андраде

Мішель Андраде приєдналася до акторського складу шостого сезону знаменитого серіалу "Корона", де виконала роль покоївки на розкішній яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда. Її персонаж з'являється у другому епізоді, під час відпочинку сина Аль-Файєда, Доді, та принцеси Діани.

У сцені Мохаммед телефонує героїні Мішель, щоб з'ясувати, чи дійсно між його сином і принцесою існують інтимні стосунки. Ця розмова підкреслює напругу та тривогу батька, який хоче захистити свого сина від можливих ризиків, пов'язаних із цим зв'язком.

Олександр Рудинський

Український актор Олександр Рудинський став частиною нового серіалу від Netflix під назвою "Декамерон". Він здобув цю роль, ставши єдиним східноєвропейським артистом в акторському складі, що підкреслює його унікальність і талант.

У серіалі Олександр виконав роль одноокого бандита з великим шрамом на обличчі. Цей персонаж має яскраву і виразну зовнішність, яка додає характеру та інтенсивності до образу. Шрам на його обличчі стає символом не лише фізичних травм, а й складної долі героя, що привертає увагу глядачів і створює цікаві сюжетні повороти.

Єлизавета Цілик

Українська актриса Єлизавета Цілик взяла участь у зніманні серіалу від Netflix під назвою "Один день". У цьому проєкті вона втілила роль працівниці кав'ярні.

Про свою участь у такому важливому проєкті для акторської кар'єри Єлизавета поділилася в інстаграмі, підкреслюючи, наскільки значущим є цей досвід для неї як артистки.

Вона висловила вдячність за можливість працювати у міжнародному контексті та зустрічатися з новими людьми, які надихають і підтримують її творчість.

Цікаво, що участь Цілик у цьому серіалі сталася завдяки підтримці Ольги Любарової, яка організувала кастинг-івент для українських акторів у Лондоні.