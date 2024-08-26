Обрали свідомий шлях: 4 відомі українські актори, які ніколи не знімались у Росії

Попри те, що раніше в Україні вважалося цілком нормальним працювати та заробляти гроші в Росії, є українські актори, які ніколи не брали участь у зйомках у країні агресора. Дехто із них будував кар'єру уже з часів Незалежності, а хтось просто обрав для себе інший шлях до успіху.

Ці актори вирізняються не лише своїм талантом, а й принциповістю, відстоюючи свою позицію у непрості часи. У матеріалі від Кіно 24 ви зможете дізнатися імена цих українських акторів, які обрали шлях незалежного творчого розвитку.

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Українські актори, які ніколи не знімались у Росії

Їхні кар'єри розвивалися в різних напрямках: хтось знімався у знакових українських фільмах, інші – стали відомими завдяки роботі у театрі. Але всі вони мають спільне те, що ніколи не були частиною російського кінематографа. Серед таких акторів:

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський відомий своєю харизмою та принциповою проукраїнською позицією. Актор активно пропагує важливість української освіти та культури, вважаючи їх основою національної ідентичності та стабільності країни. Він підкреслює, що до того, як на територію України прийшли ворожі танки, тут уже проникла російська мова, а також вплив таких діячів культури, як Пушкін та інші російські письменники, які, на жаль, захоплювали частину українського суспільства.

Гнатковський чітко дотримується своїх принципів і ніколи не знімався в Росії, відмовляючись брати участь у проєктах, які б могли підтримувати російський кінематограф. Для нього важливо демонструвати свою солідарність з Україною та зберігати власну культурну ідентичність в умовах глобальних викликів.

Таїсія Щурук

Таїсія Щурук – молода українська акторка, яка почала свою кар'єру ще в підлітковому віці. У 16 років вона успішно пройшла кастинг для відомого українського серіалу "Київ вдень та вночі". В серіалі вона отримала роль егоцентричного та непокірного підлітка, який стикається з серйозними дорослими проблемами. Ця роль стала важливим кроком у її кар'єрі.

Пік популярності Таїсії припав на 2019 рік, коли вона здобула визнання завдяки своїй ролі у серіалі "Перші ластівки". Її акторська майстерність була високо оцінена як критиками, так і глядачами.

Після початку великої війни в Україні Таїсія продовжила свою роботу у сфері кіно і телебачення, зігравши роль у серіалі "Одна родина". Очевидно, ця акторка також не мала в планах підкорювати російський кінематограф для того, аби її помітили в Україні. І їй це вдалося.

Олександр Рудинський

Олександр Рудинський також є частиною списку молодих українських акторів, які ніколи не працювали в Росії. Раніше він ділився, що під час навчання часто отримував приклади з російської літератури, які стосуються техніки акторської майстерності. Рудинський висловлює вдячність за ці знання, оскільки вони допомогли йому в професійному розвитку.

Проте це не стало причиною для того, щоб вирушити до країни-агресора та продовжувати свою кар'єру там. Олександр чітко дотримується своїх принципів і зосереджений на розвитку в Україні. Нещодавно він досяг нових висот, зігравши в серіалі "Декамерон" від Netflix, що стало ще однією віхою в його успішній кар'єрі.

Таїсія Хвостова

Таїсія Хвостова завершила навчання на факультеті акторської майстерності Київського національного університету культури й мистецтв (КНУКіМ) у 2019 році, здобувши ступінь бакалавра за спеціальністю "актор драматичного театру" в майстерні Ніни Гусакової та Валерії Штефюк. Після цього, у 2021 році, вона продовжила навчання та закінчила магістратуру КНУКіМ за спеціальністю "сценічне мистецтво".

Таїсія Хвостова активно будує свою кар'єру відносно нещодавно. Як свідома українка, акторка не вважала за можливе та потрібне розвивати свою професійну діяльність у країні-агресорі, що ще раз підтверджує її принципову позицію щодо підтримки української культури та незалежності.